PSG - Warren Zaïre-Emery va remplacer Achraf Hakimi : Daniel Riolo est très confiant

Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du choc contre le Bayern Munich mardi, Achraf Hakimi manquera le match retour mercredi. Pour le remplacer, c'est Warren Zaïre-Emery qui devrait le remplacer au poste de latéral droit. Et pour Daniel Riolo, ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé la nature de la blessure d'Achraf Hakimi, « victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich » et qui « restera en soins ces prochaines semaines ». Autrement dit, il sera absent au match retour mercredi. Un sérieux coup dur pour les Parisiens, mais Daniel Riolo n'est pas particulièrement inquiet puisque Warren Zaïre-Emery a prouvé qu'il était en mesure d'assurer ce rôle.
Riolo voit Zaïre-Emery assumer son rôle
« Zaïre-Emery l’a déjà remplacé, il a souvent été bon. Fabian Ruiz revient Oui c’est une interrogation car l’état de forme de Fabian Ruiz on ne le connait pas bien. Il a une semaine pour bosser et se remettre à niveau. Ça fait très longtemps qu’il ne joue pas. Zaïre-Emery a remplacé Hakimi souvent très bien, mais ce n’est pas Hakimi. Tu vas perdre dans les phases de contre-attaque, mais dans la baston, Zaïre-Emery, quand il est sur un mec il ne le lâche pas, il va au combat », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de revenir sur son analyse globale de ce match aller entre le PSG et le Bayern Munich.
«Zaïre-Emery a déjà remplacé Hakimi, il a souvent été bon»
« Je reste sur mon idée que j’ai vu un très grand match hier. Il y a plein de débats annexes qu’on pourrait faire sur le fait que la règle du but à l’extérieur n’étant plus là ça permet d’avoir un match aller aussi ouvert. (…) Tu as le droit de considérer que de gagner 4-3 c’est mieux que de gagner 1-0 parce que tu as mis en place un jeu défensif. C’est juste un choix de football. Là où ça m’emmerderait c’est si on avait que des matchs un peu comme ça, feu d’artifice, où tu n’aurais rien d’autre que de l’intensité et aucun contrôle. Là, je pense que c’était un one shot car comme l’ont dit Kompany et Enrique, ils sont dans des réflexions, des envies de jouer où ils sont prêts car ils assument à prendre des risques et sont prêts à prendre des buts. Ce qui ne veut pas dire que je n’aime pas l’entraîneur qui ne voudra pas de ça et l’entraîneur qui refusera ça », ajoute Daniel Riolo.