PSG - Warren Zaïre-Emery va remplacer Achraf Hakimi : Daniel Riolo est très confiant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du choc contre le Bayern Munich mardi, Achraf Hakimi manquera le match retour mercredi. Pour le remplacer, c'est Warren Zaïre-Emery qui devrait le remplacer au poste de latéral droit. Et pour Daniel Riolo, ce n'est pas une mauvaise nouvelle.

Par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé la nature de la blessure d'Achraf Hakimi, « victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich » et qui « restera en soins ces prochaines semaines ». Autrement dit, il sera absent au match retour mercredi. Un sérieux coup dur pour les Parisiens, mais Daniel Riolo n'est pas particulièrement inquiet puisque Warren Zaïre-Emery a prouvé qu'il était en mesure d'assurer ce rôle.

Riolo voit Zaïre-Emery assumer son rôle « Zaïre-Emery l’a déjà remplacé, il a souvent été bon. Fabian Ruiz revient Oui c’est une interrogation car l’état de forme de Fabian Ruiz on ne le connait pas bien. Il a une semaine pour bosser et se remettre à niveau. Ça fait très longtemps qu’il ne joue pas. Zaïre-Emery a remplacé Hakimi souvent très bien, mais ce n’est pas Hakimi. Tu vas perdre dans les phases de contre-attaque, mais dans la baston, Zaïre-Emery, quand il est sur un mec il ne le lâche pas, il va au combat », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de revenir sur son analyse globale de ce match aller entre le PSG et le Bayern Munich.