PSG : Luis Enrique fait comme Didier Deschamps, et ça va encore bouger !

A la tête du Paris Saint-Germain depuis 2023, Luis Enrique a dirigé Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pour la 45e fois en Ligue des Champions. L’Espagnol égale ainsi Didier Deschamps parmi les entraîneurs qui comptent le plus de rencontres dans la compétition à la tête d’une équipe française.
Le PSG n’a pas tremblé face au Bayern Munich (1-1) ce mercredi, une semaine après le festival de buts auquel ont assisté les spectateurs du Parc des Princes (5-4). Le champion d’Europe va donc pouvoir défendre son titre le 30 mai prochain, à Budapest, face à Arsenal, vainqueur de l’autre demi-finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.
Luis Enrique égale Didier Deschamps, en attendant Laurent Blanc
Présent sur le banc du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Luis Enrique a dirigé le club de la capitale dans la compétition pour la 45e fois à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions. L’Espagnol égale ainsi Didier Deschamps (AS Monaco et OM) parmi les entraîneurs ayant dirigé le plus de rencontres de Ligue des Champions avec des formations tricolores.
Luis Enrique égalera Laurent Blanc (46 matches avec Bordeaux et le PSG) lors de la finale de la Ligue des champions et pourra battre le record détenu par Claude Puel (48 matches avec l’AS Monaco, le LOSC et l’OL) la saison prochaine.
« On a montré quel type d’équipe nous sommes »
« C’était un match de très haut niveau, a analysé Luis Enrique après la qualification du Paris Saint-Germain. Les deux équipes ont amélioré leur manière de défendre. On a démarré de manière très positive. Après avoir marqué, on a eu plus de calme que d’habitude. On n’est pas habitués à défendre mais on a montré quel type d’équipe nous sommes. Cela montre notre niveau, celui des joueurs et de nos supporters. (…) On a beaucoup amélioré l’aspect défensif. On a été très bons défensivement. On a gagné plus de duels qu’au premier match. On n’a pas pensé qu’à défendre non plus. On a démarré en voulant gagner. Cela nous a donné plus de calme. »