PSG : Luis Enrique fait comme Didier Deschamps, et ça va encore bouger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la tête du Paris Saint-Germain depuis 2023, Luis Enrique a dirigé Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pour la 45e fois en Ligue des Champions. L’Espagnol égale ainsi Didier Deschamps parmi les entraîneurs qui comptent le plus de rencontres dans la compétition à la tête d’une équipe française.

Le PSG n’a pas tremblé face au Bayern Munich (1-1) ce mercredi, une semaine après le festival de buts auquel ont assisté les spectateurs du Parc des Princes (5-4). Le champion d’Europe va donc pouvoir défendre son titre le 30 mai prochain, à Budapest, face à Arsenal, vainqueur de l’autre demi-finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

Luis Enrique égale Didier Deschamps, en attendant Laurent Blanc Présent sur le banc du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Luis Enrique a dirigé le club de la capitale dans la compétition pour la 45e fois à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions. L’Espagnol égale ainsi Didier Deschamps (AS Monaco et OM) parmi les entraîneurs ayant dirigé le plus de rencontres de Ligue des Champions avec des formations tricolores. Luis Enrique égalera Laurent Blanc (46 matches avec Bordeaux et le PSG) lors de la finale de la Ligue des champions et pourra battre le record détenu par Claude Puel (48 matches avec l’AS Monaco, le LOSC et l’OL) la saison prochaine.