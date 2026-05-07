PSG - «Pas la moindre p*tain d’idée» : La réponse cash d’Ousmane Dembélé aux critiques

Encore buteur face au Bayern Munich (1-1), Ousmane Dembélé a été précieux dans la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions. L’international français revit depuis le début de son aventure dans la capitale et avait visiblement un message à faire passer après la rencontre.
Moins de buts, mais une émotion toujours très forte. Une semaine après l’incroyable match aller (5-4), le PSG est allé décrocher sa qualification pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) grâce à un nouveau but d’Ousmane Dembélé. Après la rencontre, l’international français avait d’ailleurs un message à faire passer.
Dembélé fait passer un message
Sur son compte Instagram, Ousmane Dembélé a partagé une ancienne vidéo de Gavi, son ex-coéquipier du FC Barcelone, répondant aux critiques sur son jeu et son physique jugé fragile par certains. « Certaines personnes pensent que je ne sais pas jouer au football… Ils n’en ont pas la moindre putain d’idée », avait lâché l’Espagnol. Une story qui s’ajoute à sa célébration du soir à Munich, Ousmane Dembélé pointant le doigt sur sa bouche, comme pour répondre à d’anciennes critiques.
Le PSG rêve du back-to-back
Vainqueur de la Ligue des champions l’an passé et sacré au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé revient de loin après avoir connu de grosses difficultés au FC Barcelone, la faute notamment à de nombreux pépins physiques. Depuis son arrivée au PSG, l’attaquant s’est mué en leader sous les ordres de Luis Enrique.
Désormais, les joueurs du Paris Saint-Germain ont les yeux rivés sur la finale programmée le 30 mai contre Arsenal. « Conserver le titre ? On cherche cela depuis le début, a reconnu Luis Enrique en conférence de presse. Après la phase de groupe, je vous avais dit que je n’avais pas vu une équipe meilleure que nous. À l’époque, personne ne me croyait. Le Bayern Munich est à notre hauteur, à notre niveau. Il l’a montré cette saison. Arsenal lutte dans toutes les compétitions. Mais j’ai tellement confiance en mon équipe que je veux qu’on la valorise. »