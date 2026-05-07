PSG - «Pas la moindre p*tain d’idée» : La réponse cash d’Ousmane Dembélé aux critiques

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Encore buteur face au Bayern Munich (1-1), Ousmane Dembélé a été précieux dans la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions. L’international français revit depuis le début de son aventure dans la capitale et avait visiblement un message à faire passer après la rencontre.

Moins de buts, mais une émotion toujours très forte. Une semaine après l’incroyable match aller (5-4), le PSG est allé décrocher sa qualification pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) grâce à un nouveau but d’Ousmane Dembélé. Après la rencontre, l’international français avait d’ailleurs un message à faire passer.

Dembélé fait passer un message Sur son compte Instagram, Ousmane Dembélé a partagé une ancienne vidéo de Gavi, son ex-coéquipier du FC Barcelone, répondant aux critiques sur son jeu et son physique jugé fragile par certains. « Certaines personnes pensent que je ne sais pas jouer au football… Ils n’en ont pas la moindre putain d’idée », avait lâché l’Espagnol. Une story qui s’ajoute à sa célébration du soir à Munich, Ousmane Dembélé pointant le doigt sur sa bouche, comme pour répondre à d’anciennes critiques.