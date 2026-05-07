Dembélé égale Zidane, la star du PSG frappe encore un gros coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un doublé lors du match aller (5-4), Ousmane Dembélé a récidivé en ouvrant la marque dès le début de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (1-1). L’international français totalise désormais quatre réalisations à ce niveau de la compétition, soit autant que Zinedine Zidane.

Le Paris Saint-Germain a connu une nouvelle soirée magique à Munich. Une semaine après avoir remporté l’incroyable demi-finale aller au Parc des Princes (5-4), les hommes de Luis Enrique ont décroché mercredi soir leur billet pour la finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Bayern (1-1), la même qui les avait vus être sacrés champions d’Europe il y a moins d’un an. Un match qui a parfaitement démarré avec l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé dès la 3e minute.

Dembélé fait comme Zidane Le Ballon d’Or a donc récidivé, lui qui avait déjà trouvé le chemin des filets par deux fois le 28 avril dernier au Parc des Princes. Au total, Ousmane Dembélé compte quatre réalisations en demi-finales de la Ligue des champions si l’on ajoute son but contre Arsenal l’an dernier. C’est autant que Zinedine Zidane, comme le souligne Stats du Foot. Seul Karim Benzema fait mieux parmi les joueurs français, avec huit réalisations à ce stade de la compétition.