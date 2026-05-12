Zidane raconte sa signature qui a fait la Une des journaux : «Il fallait ça pour rebooster ma carrière»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait franchi une étape majeur dans sa carrière de joueur en quittant la Juventus Turin pour signer au Real Madrid en 2001 pour 80M€, un record absolu à l'époque sur le marché des transferts. Et l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France se remémore cette signature qui avait fait les gros titres de la presse à l'époque...

En juin 2022, alors qu'il fêtait ses 50 ans, Zinedine Zidane avait accordé une grosse interview à L'EQUIPE dans laquelle il retraçait les étapes marquantes de sa vie d'homme et de footballeur. L'occasion notamment pour l'ancienne star de l'équipe de France d'évoquer le plus gros transfert de sa carrière, lorsqu'il quittait la Juventus Turin pour signer au Real Madrid en 2001 (80M€). Un transfert qui avait logiquement fait la Une des journaux puisque Zidane devenait à cette époque la recrue la plus onéreuse de l'histoire du mercato, et il a raconté ce choix de carrière dans l'interview.

« C’était hallucinant » « C ’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire). Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€. C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », a confié Zinedine Zidane, qui souhaitait absolument poursuivre sa carrière au Real Madrid afin de marquer encore davantage les esprits.