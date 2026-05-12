«Ça nous a choqué» : La réponse de Kylian Mbappé à Jordan Bardella et l’extrême-droite !

Pierrick Levallet

Doté d’une grande influence hors des terrains, Kylian Mbappé n’hésite pas à utiliser sa voix pour des combats qui lui tiennent à coeur. L’attaquant de l’équipe de France s’est notamment manifesté lors de la montée de l’extrême-droite en 2024. Et la star du Real Madrid n’a pas manqué d’apporté une nouvelle réponse au parti politique ainsi qu’à Jordan Bardella.

Avec son statut de star internationale, Kylian Mbappé n’hésite pas à faire porter sa voix pour des combats qui lui tiennent à coeur. Le capitaine de l’équipe de France s’était notamment manifesté face à la montée du Rassemblement National en 2024. Le parti politique d’extrême-droite n’avait alors manqué de lâcher un petit tacle à la star du Real Madrid. « Quand vous avez la chance d’avoir un gros salaire, d’être multi-millionaire, de voyager en jet privé. Je suis agacé de voir ces figures du sport donner des leçons à des gens qui peinent à joindre les deux bouts » avait notamment lancé Jordan Bardella. Kylian Mbappé s’est donc permis de leur donner une nouvelle réponse.

«Nous essayons vraiment de combattre cette idée que les joueurs doivent se taire et jouer» « Les extrêmes frappent à la porte du pouvoir. Quand ils ont failli prendre le pouvoir en 2024 ? Ça nous a choqué. Nous sommes des citoyens, donc nous ne pouvions pas rester là et nous dire que tout allait bien se passer et qu’on devait jouer. Nous essayons vraiment de combattre cette idée que les joueurs doivent se taire et jouer » a d’abord confié l’attaquant de 27 ans sur l’extrême-droite dans un entretien accordé à Vanity Fair.