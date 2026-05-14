Du PSG à l'équipe de France : «Le mec doit vivre un enfer», le calvaire n'en finit plus pour Lucas Chevalier après l'annonce pour la Coupe du monde 2026 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà battu par Matvey Safonov pour la place de gardien numéro un au PSG, Lucas Chevalier a en plus perdu sa place en équipe de France, lui qui ne participera pas à la Coupe du monde 2026. Une saison terrible pour le joueur âgé de 24 ans, même si la décision de Didier Deschamps peut sembler logique.

La nouvelle s’est ébruitée avant même que Didier Deschamps ne dévoile sa liste : Lucas Chevalier ne fera pas partie des 26 joueurs appelés afin de participer à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC, le gardien âgé de 24 ans a perdu sa place au PSG, où son dernier match remonte au mois de janvier. Il sera remplacé par Robin Risser, élu meilleur portier de Ligue 1 cette saison et qui sera le numéro trois derrière Mike Maignan et Brice Samba.

« C’est un cauchemar pour lui » « C’est très très dur pour Chevalier. C’est un cauchemar pour lui. Je ne me mets pas à sa place une seconde parce que vivre ce qu’il vit… Le mec signe au PSG, c’est soi-disant le taulier, on le voit en équipe de France et tout d’un coup, il y a tout qui s’écroule. Je ne sais pas, c’est un truc de fou. Malheureusement pour lui, c’est un cauchemar. Avec un regard extérieur, tu te dis que le mec doit vivre un enfer », a réagi Denis Charvet dans le Super Moscato Show sur RMC, après avoir appris l’absence de Lucas Chevalier dans la liste de Didier Deschamps.