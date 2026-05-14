Lucas Chevalier absent de la liste : Didier Deschamps a choisi son remplaçant pour la Coupe du monde 2026

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

N’ayant pas joué depuis le mois de janvier avec le PSG, Lucas Chevalier ne devrait pas faire partie des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026. Et pour le poste de troisième gardien, le sélectionneur de l’équipe de France aurait porté son choix sur celui du RC Lens, Robin Risser.

Après avoir perdu sa place au PSG, Lucas Chevalier devrait également la perdre en équipe de France. Comme indiqué par Le Parisien, Didier Deschamps ne devrait pas prononcer son nom ce jeudi soir lors du journal de 20h de TF1, où il dévoilera les 26 joueurs appelés pour la Coupe du monde 2026. Il faut dire que le gardien du PSG n’a pas joué depuis quatre mois.

Risser devrait être le troisième gardien des Bleus Si Le Parisien évoquait un duel entre Robin Risser et Alphonse Areola pour le poste de troisième gardien, derrière Mike Maignan et Brice Samba, le portier de West Ham ne joue pas beaucoup non plus et s’est contenté des rencontres en FA Cup ces derniers mois. D’après les informations de Onze Mondial, c’est le gardien du RC Lens qui devrait être choisi par Didier Deschamps, lui qui s’est déjà entraîné avec les A par le passé. Robin Risser connaît donc déjà le groupe et cela viendrait récompenser son excellente saison, lui qui a été nommé meilleur joueur à son poste lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP.