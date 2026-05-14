Lucas Chevalier absent de la liste : Didier Deschamps a choisi son remplaçant pour la Coupe du monde 2026

N’ayant pas joué depuis le mois de janvier avec le PSG, Lucas Chevalier ne devrait pas faire partie des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026. Et pour le poste de troisième gardien, le sélectionneur de l’équipe de France aurait porté son choix sur celui du RC Lens, Robin Risser.
Après avoir perdu sa place au PSG, Lucas Chevalier devrait également la perdre en équipe de France. Comme indiqué par Le Parisien, Didier Deschamps ne devrait pas prononcer son nom ce jeudi soir lors du journal de 20h de TF1, où il dévoilera les 26 joueurs appelés pour la Coupe du monde 2026. Il faut dire que le gardien du PSG n’a pas joué depuis quatre mois.
Risser devrait être le troisième gardien des Bleus
Si Le Parisien évoquait un duel entre Robin Risser et Alphonse Areola pour le poste de troisième gardien, derrière Mike Maignan et Brice Samba, le portier de West Ham ne joue pas beaucoup non plus et s’est contenté des rencontres en FA Cup ces derniers mois. D’après les informations de Onze Mondial, c’est le gardien du RC Lens qui devrait être choisi par Didier Deschamps, lui qui s’est déjà entraîné avec les A par le passé. Robin Risser connaît donc déjà le groupe et cela viendrait récompenser son excellente saison, lui qui a été nommé meilleur joueur à son poste lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP.
« On a eu peur pour Robin »
Une belle réussite de la part du RC Lens, qui l’a recruté contre 3M€ en provenance de Strasbourg l’été dernier, même si l’histoire aurait pu prendre une autre tournure. En effet, les Sang et Or craignait que le gardien âgé de 21 ans ne passe pas la visite médicale et ont alors pensé à Hugo Lloris, comme l’a confié Jean-Louis Leca à beIN SPORTS. « On a eu peur pour Robin parce qu’il y avait un problème de dos ou quoi que ce soit. On s’est dit : “si ça ne passe pas à la visite médicale, on fait quoi ?” On ne va pas mentir, on s’est dit, pourquoi pas Hugo Lloris ? On voulait soit le gardien emblématique de l’équipe de France, soit le nouveau (rires) », a expliqué le directeur sportif du RC Lens.