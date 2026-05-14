Le PSG champion de France : Jérôme Rothen craque et règle ses comptes sur RMC !

Alexis Brunet

Grâce à son succès face au RC Lens mercredi soir (0-2), le PSG a remporté un nouveau titre de champion de France. Si pour certains il n’y a rien à redire sur le sacre des Parisiens, ce n’est pas l’avis de Jérôme Rothen. Dans son émission sur RMC, l’ancien joueur du club de la capitale a complètement craqué et il s’en est pris à différentes personnes.

C’est officiel depuis mercredi soir : le PSG est sacré champion de France. Sur la pelouse du RC Lens, le club de la capitale a mis la main sur son quatorzième titre après une victoire 2-0 acquise grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye. Les Parisiens peuvent donc rêver d’un potentiel doublé, car ils disputeront la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain contre Arsenal.

Jérôme Rothen ne valide pas le titre du PSG Ce jeudi, dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen est revenu sur le nouveau titre de champion de France du PSG. Bien qu’il soit passé par Paris, l’ancien milieu offensif a tiré à boulets rouges sur le club de la capitale, qui, selon lui, n’a pas été très flamboyant cette saison. « Pour moi, c’est la première année que le champion, il est pas si beau que ça en fait. Pourquoi le PSG est moins beau cette année par rapport aux autres années, c’est que déjà tu regardes les joueurs cadres, les joueurs importants en Ligue des champions, il y en a beaucoup qui ont quasiment pas joué. Ousmane Dembélé qui a dix titularisations maintenant en Ligue 1 sur 33 ou 34 matchs, excuse-moi… Kvaratskhelia, vous l’avez vu ? J’ai bien aimé l’avis de Daniel Riolo hier dans l’After Foot sur Kvaratskhelia, il a raison. C’est pas qu’il a pas envie, c’est qu’il ne se met pas en mode guerrier comme il le fait en Ligue des champions. Tu as vu les matchs de Ligue des champions ? Le mec, il rate rien. C’est un draxter, c’est fantastique ce qu’il peut faire. Il pousse les autres. À l’arrivée en Ligue 1, bah il subit parce que de toute façon il a pas besoin. Il sait qu’il est fort, la preuve : hier en faisant un mauvais match, il arrive à marquer le but qui donne le titre. Moi je te dis, c’est problématique pour plein de choses. C'est que le PSG, en effet, contrairement à d’autres années, pour moi il y a eu beaucoup de matchs et la preuve ça se traduit en termes de résultats où ils ont perdu plus de matchs cette année, ils ont fait beaucoup plus de matchs nuls et beaucoup plus de mauvais matchs au Parc des princes. Je parle même pas des matchs à l’extérieur, mais au Parc des princes on a vu par moments le PSG s’imposer avec des pièges. C’est la vérité ! Mais pourquoi ? Parce que tous ces cadres sont mis au repos, que quand tu changes et que tu mets de la jeunesse, forcément la jeunesse c’est sur courant alternatif. Dro Fernandez, moi j’ai rien contre lui, mais Dro Fernandez il a beaucoup joué depuis qu’il est arrivé en championnat, mais Dro Fernandez tu le mets dans un autre club de Ligue 1 je suis même pas sûr qu’il soit titulaire. Ça joue sur les performances collectives et individuelles de cette équipe du PSG et sur l’attractivité et le spectacle. Donc c’est pour ça que je te dis bravo, ils sont champions, ils le méritent parce que de toute façon ils sont beaucoup plus forts que les autres, mais après pour reparler plus globalement de l’attractivité de notre championnat, bah oui c’est un problème. »