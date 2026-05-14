Le Real Madrid annonce une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé et ça va rassurer Didier Deschamps

Alexis Brunet

Ce jeudi, le Real Madrid reçoit Oviedo pour le compte de la 36ème journée de Liga. L’objectif pour les joueurs d’Alvaro Arbeloa sera de bien finir malgré le fait que le FC Barcelone a déjà été sacré champion d’Espagne. Les Madrilènes pourront compter sur Kylian Mbappé, qui fait son retour dans le groupe, pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps.

Il ne reste plus que trois matchs au Real Madrid à disputer en championnat avant de définitivement tirer un trait sur cette saison 2025-2026. Cela aura été un mauvais cru pour le club espagnol qui n’a pas réussi à remporter la Liga, ni la Coupe du Roi, ni la Ligue des champions. Une saison sans titre pour la Casa Blanca, qui va sans doute changer beaucoup de choses cet été afin de rapidement retrouver les sommets.

Mbappé dans le groupe contre Oviedo Après la défaite 2-0 lors du Clasico dimanche dernier, le Real Madrid va chercher à retrouver le chemin de la victoire ce jeudi contre Oviedo à domicile. Le club madrilène a d’ailleurs dévoilé son groupe pour ce match et Kylian Mbappé en fait partie. Le Français avait loupé les deux dernières rencontres à cause d’une déchirure musculaire. Une bonne nouvelle aussi pour Didier Deschamps car dans un peu moins d’un mois débute la Coupe du monde et l’attaquant devrait donc être en forme pour cette grande échéance.