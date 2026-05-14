Le PSG menacé par Lens, «les joueurs n’y ont jamais cru» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG a officiellement remporté son quatorzième titre de champion de France sur la pelouse du RC Lens (0-2). Ayant longtemps été menacé par le club lensois cette saison dans la course en championnat, les Parisiens n’ont jamais réellement douté, comme l’a confirmé une source interne à Paris. Explications.

Le PSG un peu plus dans l’histoire du championnat de France. Pour la cinquième saison consécutive, le club parisien a remporté la Ligue 1. Un quatorzième titre acquis par Paris ce mercredi soir sur la pelouse du RC Lens (0-2), qui aura été le principal adversaire de l’équipe de Luis Enrique au classement sur cette saison 2025-2026. Alors qu’un duel était espéré jusqu’au bout entre les deux équipes, le PSG aura finalement pris le dessus, et en interne, les joueurs ne semblent jamais avoir douté d’une issue positive en championnat.

« Les joueurs n'ont jamais vraiment cru au feuilleton avec Lens » « Les joueurs n'ont jamais vraiment cru au feuilleton avec Lens, pas de stress », glisse l'agent d'un cadre du vestiaire du PSG auprès de l’Equipe ce jeudi. Avec Ousmane Dembélé ayant remporté le titre de meilleur joueur de Ligue 1 et Désiré Doué celui du meilleur jeune, le PSG a une fois de plus assommé le championnat de France de sa domination. Après cette rencontre du titre, Luis Enrique a toutefois tenu à saluer le très beau parcours réalisé par Lens cette saison, concédant que les « Sang et Or » avaient été l’adversaire le plus coriace en France depuis son arrivée au PSG en 2023 !