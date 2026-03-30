Vente du Parc des Princes : Le PSG annonce une date (et ça ne va pas plaire à la Mairie de Paris)

Axel Cornic

Successeur d’Anne Hidalgo à la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire pourrait bien devenir le premier allié du Paris Saint-Germain. Contrairement à sa prédécesseuse, il s’est en effet déclaré ouvert à une vente du Parc des Princes, avec un premier rendez-vous important fixé dès les prochaines semaines. Mais au sein du club, on semble avoir d’autres projets...

C’est un changement radical. Durant plusieurs années, Anne Hidalgo s’est toujours opposée à la vente du Parc des Princes, créant un véritable clash avec le PSG et ses dirigeants. Mais son successeur Emmanuel Grégoire ne la pense pas comme elle aimerait donc convaincre le club parisien de rester dans l’enceinte de la porte de Saint-Cloud.

Mercato - PSG : La «honte» redoutée après avoir dû quitter Paris https://t.co/UxRe1Jmxqa — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Je veux très vite ré-engager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris que je convoquerai pour mi-avril » Et il voudrait même que les choses aillent vite, avec un premier rendez-vous important fixé dans quelques semaines. « Je veux très vite ré-engager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris que je convoquerai pour mi-avril. Je veux un mandat, parce que ce n’est pas le maire qui décide, c’est in fine le conseil de Paris qui décide de cela » a expliqué Emmanuel Grégoire ce lundi, sur France Info. « Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et que nous souhaitons qu’il reste à Paris, nous souhaitons donc réunir les conditions pour qu’il reste. C’est pourquoi à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente ».