Vente du Parc des Princes : Le PSG annonce une date (et ça ne va pas plaire à la Mairie de Paris)

Successeur d’Anne Hidalgo à la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire pourrait bien devenir le premier allié du Paris Saint-Germain. Contrairement à sa prédécesseuse, il s’est en effet déclaré ouvert à une vente du Parc des Princes, avec un premier rendez-vous important fixé dès les prochaines semaines. Mais au sein du club, on semble avoir d’autres projets...
C’est un changement radical. Durant plusieurs années, Anne Hidalgo s’est toujours opposée à la vente du Parc des Princes, créant un véritable clash avec le PSG et ses dirigeants. Mais son successeur Emmanuel Grégoire ne la pense pas comme elle aimerait donc convaincre le club parisien de rester dans l’enceinte de la porte de Saint-Cloud.
« Je veux très vite ré-engager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris que je convoquerai pour mi-avril »
Et il voudrait même que les choses aillent vite, avec un premier rendez-vous important fixé dans quelques semaines. « Je veux très vite ré-engager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris que je convoquerai pour mi-avril. Je veux un mandat, parce que ce n’est pas le maire qui décide, c’est in fine le conseil de Paris qui décide de cela » a expliqué Emmanuel Grégoire ce lundi, sur France Info. « Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et que nous souhaitons qu’il reste à Paris, nous souhaitons donc réunir les conditions pour qu’il reste. C’est pourquoi à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente ».
Le PSG regarde ailleurs et se donne du temps
Mais du côté du PSG, on ne semble plus vraiment être concentrés sur ce dossier. Une source proche du dossier a en effet expliqué à ICI Paris Île-de-France que le club de la capitale travaillerait actuellement sur deux options et le Parc des Princes n’en ferait pas partie. Car après les désaccords rencontrés avec Anne Hidalgo, les dirigeants parisiens ont envisagé d’autres issues et réfléchiraient donc sur les projets qui pourraient voir le jour du côté de Poissy ou de Massy, tous les deux en banlieue parisienne. Et pour ce qui est du timing, là aussi il y aurait un désaccord. Car si Emmanuel Grégoire semble vouloir aller le plus vite possible, au sein du club on explique qu’une décision sera prise fin octobre 2026 « et pas avant ».