La découverte des médecins à l'origine de son calvaire au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rejoindre le PSG est un objectif à atteindre pour de nombreux joueurs, surtout des jeunes. Mais voilà que ce rêve se réalise, ça tourne parfois au cauchemar. C'est notamment ce qui est arrivé à un ancien pensionnaire du centre de formation du club de la capitale. Et s'il a vécu un calvaire au PSG, c'est notamment pour des raisons médicales. Explications.

Pour Axel Eboki-Poh, ce qui devait être une expérience magnifique ne l'a finalement pas été. Loin de là. Ayant intégré le centre de formation du PSG il y a quelques années maintenant, celui qui était attaquant a accumulé les pépins physiques qui ont plombé son aventure avec le club de la capitale. A l'origine des blessures de l'ex-Parisien : une carence dans son organisme découverte par le staff médical du PSG.

Mercato - PSG : La clause secrète qui relance un (gros) transfert à Paris ? https://t.co/ArwKRN8N01 — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Le staff médical a découvert des carences en fer » Pour les médias du PSG, Axel Eboki-Poh a raconté ses souvenirs de sa formation à Paris. C'est alors que concernant ces blessures qui lui ont rendu la vie dure, il a expliqué : « Mon bilan est contrasté car j'ai souvent été blessé. Je n'ai jamais réellement pu m'exprimer comme je le voulais. Dès les premiers mois, j'avais l'impression de ne pas avancer sur le terrain. Suite à des examens, le staff médical a découvert des carences en fer ce qui a occasionné deux fractures de fatigue, une au péroné en U14 et l'autre aux lombaires lors de la reprise en U15. Ayant signé une convention de deux années avec le club, j'étais persuadé que le club ne me prolongerait pas. J'ai dû vivre avec cette idée en tête et en voyant tous mes copains taper dans le ballon pendant que je faisais ma rééducation. Sans le soutien du staff médical, de mes entraîneurs et surtout de mes coéquipiers, j'aurais plongé mentalement. Je me suis vraiment senti aimé, ce qui m'a permis de faire face à cette difficile épreuve ».