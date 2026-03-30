La découverte des médecins à l'origine de son calvaire au PSG

Rejoindre le PSG est un objectif à atteindre pour de nombreux joueurs, surtout des jeunes. Mais voilà que ce rêve se réalise, ça tourne parfois au cauchemar. C'est notamment ce qui est arrivé à un ancien pensionnaire du centre de formation du club de la capitale. Et s'il a vécu un calvaire au PSG, c'est notamment pour des raisons médicales. Explications.
Pour Axel Eboki-Poh, ce qui devait être une expérience magnifique ne l'a finalement pas été. Loin de là. Ayant intégré le centre de formation du PSG il y a quelques années maintenant, celui qui était attaquant a accumulé les pépins physiques qui ont plombé son aventure avec le club de la capitale. A l'origine des blessures de l'ex-Parisien : une carence dans son organisme découverte par le staff médical du PSG.
« Le staff médical a découvert des carences en fer »
Pour les médias du PSG, Axel Eboki-Poh a raconté ses souvenirs de sa formation à Paris. C'est alors que concernant ces blessures qui lui ont rendu la vie dure, il a expliqué : « Mon bilan est contrasté car j'ai souvent été blessé. Je n'ai jamais réellement pu m'exprimer comme je le voulais. Dès les premiers mois, j'avais l'impression de ne pas avancer sur le terrain. Suite à des examens, le staff médical a découvert des carences en fer ce qui a occasionné deux fractures de fatigue, une au péroné en U14 et l'autre aux lombaires lors de la reprise en U15. Ayant signé une convention de deux années avec le club, j'étais persuadé que le club ne me prolongerait pas. J'ai dû vivre avec cette idée en tête et en voyant tous mes copains taper dans le ballon pendant que je faisais ma rééducation. Sans le soutien du staff médical, de mes entraîneurs et surtout de mes coéquipiers, j'aurais plongé mentalement. Je me suis vraiment senti aimé, ce qui m'a permis de faire face à cette difficile épreuve ».
« Logiquement, le club ne m'a pas conservé »
Malgré ces blessures, Axel Eboki-Poh a pu intégrer le centre de formation du PSG. Mais les pépins physiques ne l'ont pas lâché : « Je débarque en U16 où j'espère vivre la saison du renouveau sous la coupe d'Hervé Guégan. Sauf que... Nouvelle blessure au dos pendant la préparation estivale ! Je reste éloigné des terrains durant trois mois, mais je ne lâche rien pendant ma rééducation. De retour début 2020, je performe sur le terrain avec notamment un but inscrit qui offre la victoire contre Troyes. J'enchaîne les matches, ce qui ne m'était plus arrivé depuis un an et demi. La veille du départ pour disputer l'Alkass International Cup au Qatar, je me fais une entorse ! Une grosse déception vécue en regardant à la télévision mes potes battre le Barça et atteindre la finale de ce magnifique tournoi. À leur retour, la crise sanitaire débarque en France, les compétitions sont annulées... La cerise sur le gâteau ! Rentrée 2020, on reprend avec des tests sanitaires à effectuer toutes les semaines. Je suis malgré tout euphorique car il s'agit du premier championnat que je vais disputer avec le maillot du Paris Saint-Germain, car à la préformation nous n'avions que des rencontres amicales. Je dispute trois matches officiels et je me déchire un psoas car j'ai accumulé trop de fragilité sur le plan physique depuis les U14. Mon expérience au PSG se finit ainsi. À mon retour sur les terrains, j'étais à court de rythme. Logiquement, le club ne m'a pas conservé ».