PSG : Une arnaque risquée à plus de 300 millions d'euros ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l'arrivée des Qataris, l'argent n'est clairement plus un problème pour le PSG. Alors que le club de la capitale a un temps dépensé sans compter, on fait désormais aujourd'hui plus attention à ses sous à Paris. Il n'est plus vraiment question de signer des chèques XXL et voilà que le PSG a d'ailleurs été averti d'une possible arnaque.

Avec les dernières élections municipales, un gros sujet est revenu sur la table à Paris : la vente du Parc des Princes. Cela fait maintenant un moment que le PSG fait acheter le stade afin d'y faire des travaux, envisageant en parallèle de faire construire sa propre enceinte. Un accord sera-t-il alors trouvé entre le club de la capitale et le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire ? Tout devrait dépendre du prix.

Mercato - PSG : La clause secrète qui relance un (gros) transfert à Paris ? https://t.co/ArwKRN8N01 — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Il va pas falloir arnaquer les Qataris en réclamant une somme folle » A l'occasion d'une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s'est exprimé sur cette vente du Parc des Princes au PSG et le possible montant de l'opération. C'est alors que le journaliste a fait savoir : « Vouloir le vendre c'est une chose, maintenant, il va pas falloir arnaquer les Qataris en réclamant une somme folle, sachant les travaux que le club va investir dans le stade. Je pense qu'au-delà de 300 millions d'euros, on sera vraiment dans l'arnaque la plus totale ».