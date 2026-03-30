PSG : Une arnaque risquée à plus de 300 millions d'euros ?

Depuis l'arrivée des Qataris, l'argent n'est clairement plus un problème pour le PSG. Alors que le club de la capitale a un temps dépensé sans compter, on fait désormais aujourd'hui plus attention à ses sous à Paris. Il n'est plus vraiment question de signer des chèques XXL et voilà que le PSG a d'ailleurs été averti d'une possible arnaque.
Avec les dernières élections municipales, un gros sujet est revenu sur la table à Paris : la vente du Parc des Princes. Cela fait maintenant un moment que le PSG fait acheter le stade afin d'y faire des travaux, envisageant en parallèle de faire construire sa propre enceinte. Un accord sera-t-il alors trouvé entre le club de la capitale et le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire ? Tout devrait dépendre du prix.
« Il va pas falloir arnaquer les Qataris en réclamant une somme folle »
A l'occasion d'une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s'est exprimé sur cette vente du Parc des Princes au PSG et le possible montant de l'opération. C'est alors que le journaliste a fait savoir : « Vouloir le vendre c'est une chose, maintenant, il va pas falloir arnaquer les Qataris en réclamant une somme folle, sachant les travaux que le club va investir dans le stade. Je pense qu'au-delà de 300 millions d'euros, on sera vraiment dans l'arnaque la plus totale ».
« Nous souhaitions clôturer les discussions au plus tard à la fin de l’été »
Invité ce lundi de France Info, Emmanuel Grégoire s'est d'ailleurs exprimé sur cette vente du Parc des Princes. Le nouveau maire de Paris a alors confié : « Je veux très vite ré-engager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris que je convoquerai pour mi-avril. Je veux un mandat, parce que ce n’est pas le maire qui décide, c’est in fine le conseil de Paris qui décide de cela. Deuxième chose, dire que nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et que nous souhaitons qu’il reste à Paris, nous souhaitons donc réunir les conditions pour qu’il reste. C’est pourquoi à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente. Je considère que ce n’est pas à l’argent public de payer une enceinte de football professionnel. On peut mettre l’argent dans bien d’autres endroits plus utiles. J’ai dit que l’intégralité de la vente au PSG serait affectée à la création de nouveaux équipements sportifs et à l’entretien d’autres équipements ainsi qu’à la création d’espaces verts. (…) Sur le calendrier, nous avons convenu avec l’actionnaire du PSG que nous souhaitions clôturer les discussions au plus tard à la fin de l’été parce qu’il faut savoir se fixer des calendriers ambitieux. J’espère pouvoir toper avec eux d’ici l’été ».