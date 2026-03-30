Malaise avec un joueur du PSG : Ça fait réagir jusqu'en équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au PSG, c'est le meilleur qui joue ! Une politique de Luis Enrique dont certains ont fait les frais au cours des derniers mois. Ça n'a d'ailleurs pas manqué de déclencher un certain malaise avec un Parisien. Une situation qui a alors fait énormément réagir et voilà que ce sujet a également été évoqué en équipe de France.

Aujourd'hui, le gardien numéro 1 au PSG se nomme... Matvey Safonov. Pour retrouver trace du dernier match de Lucas Chevalier dans les buts du club de la capitale, il faut remonter au 23 janvier en Ligue 1 face à l'AJ Auxerre. Depuis, le Français n'a plus joué, mais ça n'a pas empêché Didier Deschamps de l'appeler pour le rassemblement de l'équipe de France de ce mois de mars. Chevalier était toutefois numéro 3 dans la hiérarchie, voyant ainsi Mike Maignan et Brice Samba jouer face au Brésil et la Colombie.

Un joueur du PSG a le même problème que Kylian Mbappé (et ce n’est pas rassurant) https://t.co/QfuyPinIiL — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Le football, spécialement le poste de gardien de but, est très difficile » Alors que Lucas Chevalier aura été le seul joueur de l'équipe de France à n'avoir pas joué de la tournée aux Etats-Unis, Brice Samba a eu un petit mot pour son coéquipier en sélection qui a du mal en ce moment au PSG. Dans des propos rapportés par Le Parisien, le gardien du Stade Rennais a confié dans un premier temps : « Cela faisait, je crois, deux ans que je n’avais pas joué avec l’équipe de France, je suis très content du match de ce soir, d’avoir gagné. On continue de bosser. C’est très positif sur ce rassemblement. Cela a concerné tout le monde, à part pour Lucas qui n’a pas joué. Le football, spécialement le poste de gardien de but, est très difficile. Il y a des périodes un peu plus fastes, d’autres un peu moins ».