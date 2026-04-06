Vente du Parc des princes : Des rendez-vous ont fuité, le départ du PSG relancé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Partira, ne partira pas ? Le Paris Saint-Germain assurait il y a un peu plus d'un an de la voix du président Nasser Al-Khelaïfi que la fin de l'aventure approchait avec le Parc des princes, faute d'un accord avec l'ancienne maire de Paris Anne Hidalgo. De quoi lancer un projet de construction d'un nouveau stade ailleurs avant l'élection d'Emmanuel Grégoire à la Mairie de Paris qui semble suivre son cours avec des rendez-vous décisifs loin de Porte d'Auteuil...

Le Paris Saint-Germain va-t-il rester au Parc des princes ? Alors que la désormais ex-maire Anne Hidalgo n'est plus aux commandes de Paris, l'espoir des supporters du PSG renaît depuis le 22 mars dernier et l'élection d'Emmanuel Grégoire. L'homme politique élu par les Parisiens a d'ailleurs affirmé la semaine dernière vouloir trouver un accord cet été avec les dirigeants parisiens pour la question de la vente du stade aux propriétaires qataris du PSG, qu'il valide totalement.

🔴 Paris : vers la vente du Parc des Princes au PSG ? ➡️ "Je considère que ce n'est pas à l'argent public de payer une enceinte de foot professionnel. Je considère qu'on peut mettre l'argent à bien d'autres endroits plus utiles", dit Emmanuel Grégoire, maire de Paris. pic.twitter.com/S3X7iZg4Zx — franceinfo (@franceinfo) March 30, 2026

Le Maire de Paris s'est rapproché de Nasser Al-Khelaïfi D'ailleurs, Emmanuel Grégoire se trouvait dans les travées du Parc des princes aux côtés du président Nasser Al-Khelaïfi vendredi dernier pour la réception du Toulouse FC (3-1). Un rapprochement qui ne serait pas forcément synonyme d'un rachat et ce pour deux raisons : Poissy et Massy. Les deux villes sont à ce jour les deux options viables pour la potentielle construction du nouveau stade du PSG. Les discussions avaient été mis en pause pendant les élections municipales comme souligné par L'Equipe, mais les réélections de Sandrine Berno Dos Santos et Nicolas Samsoen en mars dernier vont permettre au Paris Saint-Germain de poursuivre son opération.