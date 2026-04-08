PSG : Un joueur de l'équipe de France est attendu à Paris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le vestiaire du Paris Saint-Germain est peuplé par plusieurs joueurs disposant du statut d'international français. Un point central de la nouvelle politique sportive instaurée dès 2022 par les dirigeants. Un joueur qui a depuis connu les Bleus avait rejoint le club de la capitale cet été là, sans succès, mais est sur le point de faire son retour, remarqué et attendu, à Paris

Ces derniers temps, plusieurs joueurs du PSG rejoignent le château de Clairefontaine pour représenter l'équipe de France. Il se trouve aussi, selon les rumeurs de mercato que certaines individualités des Bleus figureraient dans les petits papiers des dirigeants du Paris Saint-Germain à l'instar de Michael Olise, d'Ibrahima Konaté ou encore plus récemment d'Eduardo Camavinga.

🚨 Vitinha 🇵🇹 : « 𝗘𝗞𝗜𝗧𝗜𝗞𝗘 🇫🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗚𝗔𝗥𝗦 𝗙𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 ! 🤩



J’ai bien aimé l'année avec lui. Il a beaucoup de qualités. Mais malheureusement, 𝗰𝗲 𝗻'𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗲 𝗯𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝘂𝗶.



Aujourd’hui, il a fait tourner les… pic.twitter.com/7UDI9i2aKj — Actu Foot (@ActuFoot_) April 7, 2026

«Un gars fantastique» de retour au Parc des princes et salué par Vitinha Un attaquant passé par le PSG commence également à faire son trou en équipe de France en la personne d'Hugo Ekitike. Un peu plus de deux ans après son départ pour l'Eintracht Francfort, une décision prise au terme de 18 mois sans réelle opportunité de progression au Paris Saint-Germain au vu de la concurrence, Ekitike fait les beaux jours de Liverpool depuis le début de saison. En ce quart de finale aller de Ligue des champions au Parc des princes, le buteur de 23 ans va retrouver son ancien jardin et Vitinha qui garde de très bons souvenirs de son quotidien à ses côtés. « C'est un gars fantastique, j'ai bien aimé l'année avec lui. Il a beaucoup de qualités mais malheureusement, ce n'était pas le bon contexte pour lui, il a fait tourner les choses en sa faveur. On n'espère qu'il ne va pas bien jouer demain, mais je lui souhaite tout le meilleur... à part sur ces deux matchs ».