Le PSG a perdu «un gars fantastique», cette star parisienne ne l’a pas oublié !

S’imposer au Paris Saint-Germain n’est pas simple pour un joueur, surtout lorsque celui-ci débarque dans la capitale à un jeune âge. Nombreux sont ceux qui, faute de réussite, ont fini par plier bagage. C’est le cas de cet attaquant, qui a laissé un bon souvenir à une star parisienne.
Le choc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool va donner l’occasion à Hugo Ekitike de retrouver le Parc des Princes. Arrivé dans la capitale à l’été 2022, l’attaquant de l’équipe de France n’était resté qu’une saison et demie, d’abord barré par la concurrence de la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) avant d’être laissé de côté par Luis Enrique. A la veille du choc de Ligue des champions, Vitinha, arrivé en même temps qu’Ekitike au PSG, est revenu sur l’année passée à ses côtés.
« C'est un gars fantastique, j'ai bien aimé l'année avec lui, »
« C'est un gars fantastique, j'ai bien aimé l'année avec lui, a confié le milieu portugais du PSG. Il a beaucoup de qualités mais malheureusement, ce n'était pas le bon contexte pour lui, il a fait tourner les choses en sa faveur. On espère qu’il ne va pas marquer demain mais je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. À part pour ces deux matchs contre nous. »
« Ekitike a eu une belle évolution en Allemagne et à Liverpool »
Luis Enrique, aussi, a été invité à commenter le retour d’Hugo Ekitike au Parc des Princes. « Normalement je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au PSG. Mais Hugo... Il a eu une belle évolution en Allemagne et à Liverpool. Il était très jeune ici et il s’est beaucoup amélioré. Ce n’est pas le moment de parler des joueurs de Liverpool », a réagi l’entraîneur parisien.
Face à Liverpool, Luis Enrique refuse l’étiquette de favori. « A mes yeux, il n’est pas important de savoir qui vous placez comme favori. Car dans ce type de match, il est impossible d’avoir un favori. Je ne crois pas qu’on soit favori. L’an passé d’ailleurs, tout le monde disait que le favori était Liverpool et, au final, c’est le PSG qui s’est qualifié », a expliqué l’Espagnol.