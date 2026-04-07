Le PSG a perdu «un gars fantastique», cette star parisienne ne l’a pas oublié !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’imposer au Paris Saint-Germain n’est pas simple pour un joueur, surtout lorsque celui-ci débarque dans la capitale à un jeune âge. Nombreux sont ceux qui, faute de réussite, ont fini par plier bagage. C’est le cas de cet attaquant, qui a laissé un bon souvenir à une star parisienne.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool va donner l’occasion à Hugo Ekitike de retrouver le Parc des Princes. Arrivé dans la capitale à l’été 2022, l’attaquant de l’équipe de France n’était resté qu’une saison et demie, d’abord barré par la concurrence de la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) avant d’être laissé de côté par Luis Enrique. A la veille du choc de Ligue des champions, Vitinha, arrivé en même temps qu’Ekitike au PSG, est revenu sur l’année passée à ses côtés.

Mercato - «C'est le club de sa vie» : Transfert impossible au PSG ? https://t.co/7t7rSNwx2x — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« C'est un gars fantastique, j'ai bien aimé l'année avec lui, » « C'est un gars fantastique, j'ai bien aimé l'année avec lui, a confié le milieu portugais du PSG. Il a beaucoup de qualités mais malheureusement, ce n'était pas le bon contexte pour lui, il a fait tourner les choses en sa faveur. On espère qu’il ne va pas marquer demain mais je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. À part pour ces deux matchs contre nous. »