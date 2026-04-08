Un joueur du PSG comparé à un champion du monde 1998 : Ça promet du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant d'affronter Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, le PSG essaiera de s'appuyer sur ses hommes forts, comme la saison dernière lorsque les grands rendez-vous approchaient. L'un deux est d'ailleurs comparé à un champion du monde 1998 qui a réalisé une très belle carrière.

C'est un joueur qui a connue une ascension fulgurante. Recruté pour 50M€ en provenance du Stade Rennais en 2024, Désiré Doué a clairement été très impressionnant pour sa première saison au PSG, avec en point d'orgue un récital en finale de la Ligue des champions ponctué par un doublé. Depuis son arrivée, Désiré Doué brille notamment par sa polyvalence sur le front de l'attaque parisienne, ce qui n'étonne pas Bernard Diomède, son sélectionneur avec l'équipe de France U19, qui le compare même avec l'un de ses coéquipiers champions du monde en 1998, à savoir Youri Djorakeff.

desire doue - neymar benzerlik pic.twitter.com/DgzwvKnVmS — Arşivlik Videolar (@arsivlikvideo) July 28, 2025

Diomède compare Doué à Djorkaeff « La clé, pour Désiré, ce ne sera pas lui mais l'entraîneur. C'est lui qui devra répondre à cette question : où en ai-je le plus besoin ? Quand je le vois, il me fait penser à Youri (Djorkaeff) dans cette capacité, dans l'axe, à être décisif et à te faire gagner des matches, Ce n'est ni un 9 ni un 10, c'est ce joueur libre, capable de faire la décision », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de se remémorer sa première rencontre avec Désiré Doué.