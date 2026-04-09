«Un échec» annoncé sur La Chaine L’Equipe : L’OM s’est complètement loupé dans son mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, ça a énormément bougé à l’OM. Le mercato a ainsi donné lieu à de nombreux changements dans l'effectif olympien, mais pas seulement. Mais le club phocéen a-t-il pris toujours les bonnes décisions ? Pas sûr si l'on en croit certains qui n’ont pas hésité à parler d’un « échec » à l’OM.

Entre l’OM de la saison et celui d’aujourd’hui, le visage du club phocéen a considérablement changé. Il y a eu des départs et des arrivées, mais ça ne concerne pas seulement les joueurs. En effet, l’un des mouvements notables des derniers mois se trouve… sur le banc de touche. Roberto De Zerbi a ainsi été démis de ses fonctions d'entraîneur et pour le remplacer, le club phocéen a choisi Habib Beye. L’ancien joueur de l’OM est arrivé avec une énorme pression sur les épaules et des objectifs à remplir.

Mercato - OM : Le transfert de Mason Greenwood déjà validé à Marseille ? https://t.co/okcInFY7l6 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Ce que Beye aura apporté l’OM cette saison, ce sera un échec » Mais voilà que pour Loïc Tanzi, alors qu’Habib Beye est arrivé il y a à peine deux mois à l’OM, c’est déjà « un échec ». En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste a confié à propos de l’entraîneur olympien : « Je pense que c'est un échec cette saison. Il est venu pour sécuriser cette 3ème place. Aujourd’hui c’est compliqué. Et il est venu pour gagner la Coupe de France, il ne la gagnera pas. J’acte donc déjà un échec ? La Coupe de France, c’était un objectif prioritaire. La Coupe de France, c’est un échec, c’est fini, on l’oublie. Il est vécu pour sécuriser la 3ème place et aujourd’hui, il est plus près d’être 4ème ou 5ème que 3ème. Mais même si tu finis 3ème, la saison est un échec. Ce que Beye aura apporté l’OM cette saison, ce sera un échec ».