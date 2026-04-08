«Tu l'écartes !» : Habib Beye doit prendre une décision radicale avec la star de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu à Monaco, l'OM s'est mis en danger dans la course au podium et se retrouve menacé par le LOSC, Rennes, l'OL et donc l'ASM. Par conséquent, Habib Beye pourrait être amené à faire des choix forts, et l'un d'eux pourrait concerner l'une des stars de l'effectif marseillais.

Et si l'OM jouait mieux sans Mason Greenwood ? C'est la question qui se pose depuis la prestation collective des Marseillais à Monaco, malgré la défaite. Un débat qui a d'ailleurs animé l'After Foot et Daniel Riolo estime surtout que si l'Anglais ne répond pas aux demandes de son entraîneur, alors Habib Beye doit trancher et l'écarter malgré son statut.

🚨 Walid Acherchour : « 𝗟’𝗢𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗪𝗢𝗢𝗗 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. ❌🙌



Si il part, on s’en rendra compte que cette équipe sera meilleure. C’est comme le PSG avec Mbappé 🇫🇷… »



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Un problème Greenwood à l'OM ? « Un problème Greenwood à l'OM ? Décidément, le football a décidément beaucoup changé depuis que Mbappé a quitté le PSG puisque maintenant les individualités sont des problèmes, les bons joueurs sont des problèmes et il faut s'en séparer et il ne faut plus avoir d'individualités et de joueurs forts dans une équipe, c'est la nouvelle tendance. Il y a beaucoup de choses que tu dis avec lesquelles je suis plutôt d'accord, mais c'est la conclusion comme quoi l'individualité serait un problème », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.