«Tu l'écartes !» : Habib Beye doit prendre une décision radicale avec la star de l'OM !

Battu à Monaco, l'OM s'est mis en danger dans la course au podium et se retrouve menacé par le LOSC, Rennes, l'OL et donc l'ASM. Par conséquent, Habib Beye pourrait être amené à faire des choix forts, et l'un d'eux pourrait concerner l'une des stars de l'effectif marseillais.
Et si l'OM jouait mieux sans Mason Greenwood ? C'est la question qui se pose depuis la prestation collective des Marseillais à Monaco, malgré la défaite. Un débat qui a d'ailleurs animé l'After Foot et Daniel Riolo estime surtout que si l'Anglais ne répond pas aux demandes de son entraîneur, alors Habib Beye doit trancher et l'écarter malgré son statut.
Un problème Greenwood à l'OM ?
« Un problème Greenwood à l'OM ? Décidément, le football a décidément beaucoup changé depuis que Mbappé a quitté le PSG puisque maintenant les individualités sont des problèmes, les bons joueurs sont des problèmes et il faut s'en séparer et il ne faut plus avoir d'individualités et de joueurs forts dans une équipe, c'est la nouvelle tendance. Il y a beaucoup de choses que tu dis avec lesquelles je suis plutôt d'accord, mais c'est la conclusion comme quoi l'individualité serait un problème », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«S'il ne veut pas écouter, tu l'écartes !»
«C'est tout le contraire de Mbappé qui lui est toujours beaucoup aimé de ses coéquipiers, Greenwood c'est un souci si humainement ça ne colle pas au vu de ses attitudes. De toute façon, c'est un type bizarre, on le dit depuis le début. Il y a eu Lens, il y a eu hier (ndlr Monaco), si un entraîneur n'est pas capable de gérer ces problèmes là... parce que finalement, si tu as Greenwood et que l'équipe joue de cette façon parce que Greenwood fait ce qu'on lui demande, Marseille va le gagner le match. C'est une défaite de l'entraîneur si tu n'es pas écouté par ton joueur. S'il ne veut pas écouter, tu l'écartes ! », ajoute Daniel Riolo.