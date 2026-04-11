Après Stéphane Richard, un nouvel entraîneur pour l’OM ?

Ce vendredi, quelques heures avant la victoire de l’OM contre le FC Metz (3-1), Frank McCourt dévoilait l’identité du successeur de Pablo Longoria. Quelle place occupera Habib Beye au milieu de cette réorganisation, lui qui a remplacé Roberto De Zerbi en février dernier ? C’est notre sondage du jour.
Cette journée du 10 avril fut encore animée dans la cité phocéenne. Vendredi soir, l’Olympique de Marseille a décroché un succès précieux face au FC Metz (3-1), quelques minutes après le revers de l’AS Monaco sur la pelouse du Paris FC (1-2), permettant aux hommes d’Habib Beye de remonter provisoirement sur le podium de la Ligue 1 en attendant la suite de cette 29e journée. Un peu plus tôt, toujours au Vélodrome, l’événement n’était pas sur le terrain mais en salle de conférence de presse avec la prise de parole de Frank McCourt, venu dévoiler l’identité du prochain président : Stephane Richard.
« L'objectif, c'est que Marseille retrouve la Ligue des champions de manière régulière »
Ancien patron d’Orange, l’homme de 64 ans va succéder à Pablo Longoria à partir de juillet. Il aura la lourde mission de relancer l’Olympique de Marseille après une saison très mouvementée, marquée par plusieurs désillusions sportives et des départs en pagaille (De Zerbi, Longoria et bientôt Benatia). « L'objectif, c'est que Marseille retrouve la Ligue des champions de manière régulière et s'y affirme, a notamment confié le nouveau président de l’OM. On ne peut pas se satisfaire d'éclairs, il faut de la continuité au plus haut niveau. »
Stéphane Richard a également précisé qu’il souhaitait s’engager « dans le temps moyen-long » à l’OM, écartant l’idée d’un passage éclair. « Pas pour vingt ans vu mon âge, mais je suis là pour une durée indéterminée, a-t-il ajouté. Construire un club, ça ne se fait pas en quelques mois. Il faut de la stabilité, de la méthode et de la cohérence sur plusieurs années. » Dans cette réorganisation, on peut s'interroger sur la place accordée à Habib Beye.
Quid de Beye ?
Arrivé en février pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas encore convaincu tout le monde, pas de quoi le faire douter concernant la suite de son aventure phocéenne. « Je suis convaincu d’être là l’année prochaine, j’ai signé un an et demi. Et comme l’affaire des salaires, tout ce que j’ai, je ne l’ai pas volé, je le mérite, affirmait l’ancien international sénégalais avant la défaite à Monaco (1-2). C’est pour ça que je dis que je ne commente pas. Ceux qui se questionnent sur la longueur ou la qualité de mon contrat, aujourd’hui la réalité, c’est que je mérite exactement ce que j’ai et si je ne veux plus, je devrais encore le chercher par mon travail. Si je veux encore un plus gros salaire, il faudra être un meilleur entraîneur encore, et pareil si je veux un contrat de 4-5 ans. Aujourd’hui, ce que j’ai, je le mérite et je suis content. »
Pourtant, malgré son contrat le liant à l’OM jusqu’en juin 2027, l’avenir de Beye pourrait dépendre d’une qualification à la Ligue des champions. « S’il n’y a pas la 3ème place, au revoir tout le monde, estime Daniel Riolo sur le plateau de l’After Foot. La saison est en train de se terminer de façon un peu cabossée. Le sportif, on sait qu’il y a la tête ailleurs pour le directeur sportif puisqu’il va s'en aller. Nouveau président. S’il n'y a pas la Ligue des Champions, mon dieu, qu’est-ce qu’il va se passer la saison prochaine… Là, il y a plusieurs joueurs que tu ne peux pas garder, tu dois tout revoir à la baisse. Là, ce n’est pas beau ce qui s’annonce pour l’OM ».
Alors selon vous, Habib Beye sera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ? À vos votes !