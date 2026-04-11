Après Stéphane Richard, un nouvel entraîneur pour l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, quelques heures avant la victoire de l’OM contre le FC Metz (3-1), Frank McCourt dévoilait l’identité du successeur de Pablo Longoria. Quelle place occupera Habib Beye au milieu de cette réorganisation, lui qui a remplacé Roberto De Zerbi en février dernier ? C’est notre sondage du jour.

Cette journée du 10 avril fut encore animée dans la cité phocéenne. Vendredi soir, l’Olympique de Marseille a décroché un succès précieux face au FC Metz (3-1), quelques minutes après le revers de l’AS Monaco sur la pelouse du Paris FC (1-2), permettant aux hommes d’Habib Beye de remonter provisoirement sur le podium de la Ligue 1 en attendant la suite de cette 29e journée. Un peu plus tôt, toujours au Vélodrome, l’événement n’était pas sur le terrain mais en salle de conférence de presse avec la prise de parole de Frank McCourt, venu dévoiler l’identité du prochain président : Stephane Richard.

Vente OM - Un journaliste attend l’annonce avec l’Arabie saoudite : Il rallume la mèche sur les réseaux https://t.co/zwEgVOFpQH — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« L'objectif, c'est que Marseille retrouve la Ligue des champions de manière régulière » Ancien patron d’Orange, l’homme de 64 ans va succéder à Pablo Longoria à partir de juillet. Il aura la lourde mission de relancer l’Olympique de Marseille après une saison très mouvementée, marquée par plusieurs désillusions sportives et des départs en pagaille (De Zerbi, Longoria et bientôt Benatia). « L'objectif, c'est que Marseille retrouve la Ligue des champions de manière régulière et s'y affirme, a notamment confié le nouveau président de l’OM. On ne peut pas se satisfaire d'éclairs, il faut de la continuité au plus haut niveau. » Stéphane Richard a également précisé qu’il souhaitait s’engager « dans le temps moyen-long » à l’OM, écartant l’idée d’un passage éclair. « Pas pour vingt ans vu mon âge, mais je suis là pour une durée indéterminée, a-t-il ajouté. Construire un club, ça ne se fait pas en quelques mois. Il faut de la stabilité, de la méthode et de la cohérence sur plusieurs années. » Dans cette réorganisation, on peut s'interroger sur la place accordée à Habib Beye.