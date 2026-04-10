Didier Deschamps : L’identité de sa prochaine destination divulguée ? Jérôme Rothen valide sur RMC !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après son départ de l'Equipe de France cet été à la suite de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps pourrait rapidement trouver un autre poste. Le sélectionneur a déjà dit qu'il se sentait prêt pour relever un nouveau défi et il risque de susciter l'intérêt de nombreux clubs en Europe. Pour Jérôme Rothen, il n'y a aucun doute sur sa réussite là où posera ses valises.

Depuis 2012, Didier Deschamps a prouvé sa valeur à la tête de l'Equipe de France. Le sélectionneur a enchaîné les grands résultats et forcément, il pourrait intéresser beaucoup de clubs. Pour la suite de sa carrière, il pourrait débarquer dans n'importe quel club. D'ailleurs, un club a particulièrement pris les devants puisque le Real Madrid aurait déjà placé son nom en haut de sa liste. Un choix qui semble plaire à beaucoup d'observateurs.

Didier Deschamps au Real Madrid : Des transferts déjà évoqués sur RMC, «ce sont les premiers qu’il va recruter…» https://t.co/pym2XQKz2O — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Didier Deschamps au Real Madrid ? C'est validé Champion du monde en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur, Didier Deschamps a marqué les esprits durant toutes ces années. Le sélectionneur des Bleus pourrait donc rebondir facilement dans un grand club après son départ et au Real Madrid, le défi semble à sa portée. « Je trouve que c’est totalement logique de placer Didier Deschamps dans n’importe quel grand club cherchant un entraîneur de renom. Parmi ceux qui seront à disposition en juillet, c'est le n°1 à prendre. (…) Il peut avoir beaucoup de possibilités, et c’est justifié. (…) Je vais vous le dire parce que je le sais, Didier il arrive dans le groupe du Real, déjà il va changer beaucoup de chose, et rien que sa présence va modifier beaucoup, et peut-être les pieds de certains. Rien que sa présence. On minimise trop son travail alors que c'est un cador » réagit Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.