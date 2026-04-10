Kylian Mbappé : Le recrutement qui pourrait tout changer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a montré qu'il faisait toujours partie des meilleurs joueurs du monde sur le terrain. Souvent décisif, le joueur français n'arrive pas encore à mener son équipe vers les grandes victoires et les titres. Une déception qui lui retombe souvent dessus. Mais une solution pourrait tout changer...

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid dans une équipe qui fonctionne autour de lui. Le joueur français sait que les attentes sont très élevées autour de lui et sa performance est très surveillée à chaque match. Un recrutement pourrait l'aider à aborder plus sereinement les matches...

Didier Deschamps approché par le PSG ? Les révélations dans la presse ! https://t.co/WShdTI1cK4 — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Deschamps au Real Madrid pour aider Mbappé ? Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps va quitter ce poste cet été après la Coupe du monde. Mais son avenir pourrait être bien chargé puisqu'il est déjà dans le viseur du Real Madrid pour devenir le prochain entraîneur. Son arrivée dans la capitale espagnole, où il pourrait retrouver Kylian Mbappé, peut tout changer. « Si Didier Deschamps venait à prendre les rênes de ce club, ça enlèverait aussi une forme de pression à Kylian Mbappé. Aujourd’hui, dès que le Real fait un mauvais résultant, dès que ça flanche un peu, tout de suite les regards sont braqués sur Kylian Mbappé. On regarde ce qu’il a fait, ce qu’il aurait pu faire, ce qu’il aurait dû mieux faire, parce qu’il y a aussi sur le banc de touche avec pas beaucoup d’expérience » explique Fabrice Hawkins dans le podcast After Espagne de RMC.