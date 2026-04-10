Deschamps va refuser les retrouvailles avec Mbappé ? L’annonce cash sur RMC !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la tête de l'Equipe de France, Didier Deschamps s'apprête à disputer sa dernière grande compétition avec les Bleus. L'ancien entraîneur de l'OM pourrait vite reprendre du service puisque son nom est déjà cité du côté du Real Madrid, où on souhaite trouver des solutions pour redonner de l'allure à cette équipe. Mais tout le monde ne semble pas très convaincu par cette éventualité.

D'après les dernières informations, le Real Madrid penserait à Didier Deschamps pour prendre les rênes de l'équipe prochainement. Le club de la capitale espagnole cherche quelqu'un pour tenter de redresser la barre, alors que le Real a du mal à retrouver le chemin des titres. Si le profil de Deschamps peut correspondre au club espagnol, Jean-Michel Larqué pense que tout ne peut pas se faire d'un claquement de doigts.

Deschamps en Premier League : Après le Real Madrid, une nouvelle option prestigieuse à venir ? https://t.co/ifhmwuG1Q8 — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Ça aurait de la gueule » Au Real Madrid, Didier Deschamps pourrait en plus retrouver Kylian Mbappé, qu'il connaît très bien. Cela pourrait permettre au Français d'aborder les rencontres avec un peu plus de sérénité, lui qui est souvent ciblé à chaque mauvais résultat du club. « Ça aurait de la gueule. Zidane faisant le trajet de Madrid à Paris pour l’équipe de France, et le chemin inverse pour Deschamps. Mais, je crois Didier Deschamps, qui a déclaré être à 100% avec l’équipe de France pour préparer la Coupe du monde. Et aujourd’hui, je pense que le chantier du Real Madrid pour le remettre dans les clous, il est immense. À moins qu’il ait le don d’ubiquité, qu’il soit capable de se dédoubler, il faut quand même bien préparer la saison. Il ne va pas arriver le 19 juillet en disant qu’il va préparer l’équipe » analyse Jean-Michel Larqué au micro de RMC.