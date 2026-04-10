Mercato - PSG - Kvaratskhelia : Arsenal active un plan B à 45M€ ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un été animé sur le mercato. Le cas de Khvicha Kvaratskhelia agite notamment l’étranger. L’international géorgien serait notamment dans le viseur d’Arsenal. Mais la porte semble fermée pour un transfert de l’ailier de 25 ans. Les Gunners auraient donc activé un plan B sur le marché des transferts.

Le PSG risque de vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale souhaiterait se renforcer afin d’éviter de nouveaux problèmes liés à des pépins physiques. Mais dans le même temps, les Rouge-et-Bleu doivent gérer le cas de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien se montre à son avantage en ce moment, et cela n’a pas échappé à quelques cadors européens.

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Le PSG dit non à un départ de Kvaratskhelia L’ailier de 25 ans serait notamment dans le viseur d’Arsenal. Mikel Arteta serait un grand admirateur de Khvicha Kvaratskhelia, et aimerait donc l’avoir sous ses ordres chez les Gunners. Seulement, le PSG ne serait pas vendeur. L’ancien de Naples serait considéré comme un élément très important chez les champions d’Europe 2025. Arsenal doit donc se rabattre sur d’autres options sur le mercato. Et les pensionnaires de la Premier League auraient activé un plan B à Khvicha Kvaratskhelia.