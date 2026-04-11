«Il va recruter une pointure» : Le premier gros coup du nouveau président de l'OM est attendu !

Alexis Brunet

Vendredi, Frank McCourt a officialisé l’arrivée de Stéphane Richard en tant que nouveau président de l’OM lors d’une conférence de presse exceptionnelle. Ce dernier ne devra pas se louper lors de son premier mercato estival et il y a un secteur précis pour lequel le nouvel homme fort marseillais va devoir recruter une vraie pointure.

Pour la 29ème journée de Ligue 1, l’OM recevait le FC Metz vendredi soir au Vélodrome. Face au dernier du championnat, les Marseillais ont empoché les trois points, grâce à des réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Hamed Traoré. Une victoire acquise sous les yeux de Stéphane Richard, le nouveau président du club phocéen, qui était présent en tribunes aux côtés de Frank McCourt.

⚽️ Les 3 points sont là ! Hamed Traore offre le 3e but à l'OM#OMFCM pic.twitter.com/mmK1MzOkUO — L1+ (@ligue1plus) April 10, 2026

« Il ne faudra pas se tromper » Stéphane Richard ne prendra officiellement ses fonctions que le 2 juillet prochain, mais il va d’ores et déjà se mettre au travail. Le nouveau président de l’OM va surtout devoir réussir son premier mercato estival et notamment mettre la main sur le directeur sportif idéal pour Marseille selon Djibril Cissé. « Le fait qu'il ne s'y connaisse pas trop en football, moi ça me va parce que ça veut dire qu'il va être obligé de prendre une pointure en directeur sportif. Il devra prendre quelqu'un qui s'y connaît et qui a les contacts. Il va être obligé. Le binôme directeur sportif-coach, il ne faudra pas se tromper. Pour l'entraîneur, je jouerai la carte jeunesse. Un coach jeune et qui connaît la nouvelle génération. Un peu comme Amorim au Sporting ? Oui », a déclaré l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre dans L’Équipe de Greg.