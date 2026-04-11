Didier Deschamps au Real Madrid ? Le coup de froid lâché par un célèbre journaliste pour cet été !

Pierrick Levallet

Ce n’est plus un secret pour personne, Didier Deschamps va quitter l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Son nom est alors revenu pour prendre les rênes du Real Madrid la saison prochaine. Un célèbre journaliste a toutefois lâché un gros coup de froid sur ce dossier pour cet été.

Didier Deschamps l’a fait savoir lui-même, il quittera son poste sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. L’entraîneur de 57 ans sera donc sur le marché dans quelques mois, et son nom est revenu pour prendre la place d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid. Un célèbre journaliste a toutefois lâché un coup de froid concernant une éventuelle arrivée du technicien français dans la capitale espagnole.

Il annonce en direct le nom du «seul le club» qui va faire changer d'avis Didier Deschamps ! https://t.co/sQGDbcoHQn — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

«Didier Deschamps va quitter l’équipe de France après la Coupe du monde 2026» « Pour le moment, au Real Madrid, ils garantissent qu’il n’y a eu aucun contact avec aucun entraîneur. Le message du Real Madrid est qu’ils se concentrent sur le présent avec Alvaro Arbeloa. Évidemment, les prochaines semaines seront cruciales puisqu’il y a le match retour contre le Bayern Munich, il y a la Liga. [...] Didier Deschamps va quitter l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Zinédine Zidane sera l’entraîneur de l’équipe de France si la situation ne change pas d’ici-là parce que ce n’est pas encore officiellement signé » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.