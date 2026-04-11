Zinédine Zidane : «Il y a un accord verbal», Fabrizio Romano annonce sa prochaine équipe !

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane ne devrait plus tarder à reprendre du service. Le technicien de 53 ans est attendu sur un banc depuis un petit moment maintenant. Fabrizio Romano a d’ailleurs dévoilé l’identité de la prochaine équipe que le Ballon d’Or 1998 entraînera.
Zinédine Zidane ne devrait plus tarder à reprendre du service en tant qu’entraîneur. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 a été annoncé du côté de nombreuses équipes. Le technicien de 53 ans a été évoqué au PSG, à la Juventus ou encore à Manchester United ces dernières années. Fabrizio Romano a toutefois dévoilé l’identité de la prochaine équipe qui sera sous ses ordres.
«Zinédine Zidane sera l’entraîneur de...»
« Pour le moment, au Real Madrid, ils garantissent qu’il n’y a eu aucun contact avec aucun entraîneur. Le message du Real Madrid est qu’ils se concentrent sur le présent avec Alvaro Arbeloa. Évidemment, les prochaines semaines seront cruciales puisqu’il y a le match retour contre le Bayern Munich, il y a la Liga. [...] Didier Deschamps va quitter l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Zinédine Zidane sera l’entraîneur de l’équipe de France si la situation ne change pas d’ici-là parce que ce n’est pas encore officiellement signé » a d’abord expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.
Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France «deux ou trois mois après la Coupe du monde 2026» ?
« Il y a un accord verbal en place entre Zinédine Zidane et la FFF pour être l’entraîneur deux ou trois mois après la Coupe du monde 2026. Avec Deschamps sur le marché, cela représente une opportunité pour plusieurs clubs. Mais pour le moment, rien n’est avancé avec aucun club. Le Real Madrid laisse une chance à Alvaro Arbeloa pour voir s’il peut continuer au-delà de cette saison ou s’ils veulent changer d’entraîneur » a ensuite poursuivi Fabrizio Romano. Sauf retournement de situation, Zinédine Zidane devrait donc prendre les rênes de l’équipe de France quelques semaines après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026.