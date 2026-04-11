Zinédine Zidane : «Il y a un accord verbal», Fabrizio Romano annonce sa prochaine équipe !

Pierrick Levallet

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane ne devrait plus tarder à reprendre du service. Le technicien de 53 ans est attendu sur un banc depuis un petit moment maintenant. Fabrizio Romano a d’ailleurs dévoilé l’identité de la prochaine équipe que le Ballon d’Or 1998 entraînera.

Zinédine Zidane ne devrait plus tarder à reprendre du service en tant qu’entraîneur. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 a été annoncé du côté de nombreuses équipes. Le technicien de 53 ans a été évoqué au PSG, à la Juventus ou encore à Manchester United ces dernières années. Fabrizio Romano a toutefois dévoilé l’identité de la prochaine équipe qui sera sous ses ordres.

Didier Deschamps : Un proche de Zidane pourrait l’aider à rejoindre le Real Madrid ! https://t.co/FbQVCOOc5b — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

«Zinédine Zidane sera l’entraîneur de...» « Pour le moment, au Real Madrid, ils garantissent qu’il n’y a eu aucun contact avec aucun entraîneur. Le message du Real Madrid est qu’ils se concentrent sur le présent avec Alvaro Arbeloa. Évidemment, les prochaines semaines seront cruciales puisqu’il y a le match retour contre le Bayern Munich, il y a la Liga. [...] Didier Deschamps va quitter l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Zinédine Zidane sera l’entraîneur de l’équipe de France si la situation ne change pas d’ici-là parce que ce n’est pas encore officiellement signé » a d’abord expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.