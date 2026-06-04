Cyclisme - Tour de France : Vingegaard au Giro ? Le boss de Pogacar annoncent la couleur...

Alexandre Higounet

Alors qu'il est en pleine préparation pour le Tour de France, préparation qui passera par le Tour de Suisse dans une dizaine de jours, Tadej Pogacar devrait arriver sur la Grande Boucle remonté à bloc après la prestations de Vingegaard sur le Giro. Les phrases de Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE Team Emirates, tendent en tout cas à le laisser entendre...

Tadej Pogacar poursuit actuellement sa préparation pour le Tour de France, sa dernière compétition remontant au Tour de Romandie à la fin du mois d'avril. Cette préparation amènera le double champion du monde au Tour de Suisse dans une dizaine de jours. Alors qu'avec l'émergence de Paul Seixas, le Slovène avait trouvé un premier moyen de maintenir sa motivation au maximum, il pourrait bien en avoir trouvé un second ces derniers jours...

« Tadej a regardé le Giro et a vu à quel point Jonas était bon » En effet, interrogé par cyclingnews.com au sujet des prestations de Jonas Vingegaard sur le Tour d'Italie, Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE Team Emirates, a lâché - l'air de rien - quelques mots lourds de sens. Gianetti a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Tadej a regardé le Giro et a vu à quel point Jonas était bon. Nous l'avons bien sûr suivi de près, mais nous nous concentrons davantage sur notre propre performance. Tadej travaille dur et se consacre pleinement à sa préparation pour le Tour. Nous savons que nous devons être prêts pour le Tour et prêts à tout donner. La route nous dira ce qu'il en est ».