Départ de l’OM : Les dirigeants ont tranché pour Habib Beye, il va terminer la saison !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il y a peu de chances qu’il soit encore en poste au début de l’exercice 2026-2027, Habib Beye va vraisemblablement au moins terminer la saison en cours sur le banc de l’OM. Après la défaite à Nantes (3-0) samedi, le technicien sénégalais a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de démissionner et ses dirigeants n’ont pas prévu de changement d’entraîneur à deux journées de la fin du championnat.

Encore une fois satisfait du travail effectué au cours de la semaine, Habib Beye a été très surpris par la prestation de ses joueurs samedi à Nantes (3-0). « Lorsqu’on voit le travail qu’ils font toute la semaine, on est vraiment très surpris de la prestation encore une fois aujourd’hui. Si je les protège aujourd’hui, je passe pour un menteur », a réagi l’entraîneur de l’OM après la débâcle de son équipe à la Beaujoire, humiliée et distancée dans la course à la Ligue des champions.

« Jamais je ne démissionnerai » « La seule analyse qu’on peut avoir c’est qu’il n’y a rien dans notre match. Et comme il n’y a rien en termes d’émotions, en termes de désirs, en termes de volonté collective, en termes de qualité, on a ce qu’on mérite aujourd’hui », a estimé Habib Beye, avant d’évoquer son avenir. « Quand on décide de venir dans un challenge comme celui-là, déjà d’une, on ne l’abandonne pas », a déclaré l’entraîneur de l’OM, assurant que « jamais je ne démissionnerai. Si par contre je suis le problème… (mais) ce n’est pas à moi de le décider. »