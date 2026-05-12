Mercato - OM : Christophe Galtier fixe une condition pour succéder à Habib Beye !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pressenti pour en devenir le directeur sportif, Grégory Lorenzi aura la responsabilité de choisir l’entraîneur de l’OM pour la saison prochaine, qui ne devrait pas être Habib Beye. En ce sens, Christophe Galtier pourrait être une piste crédible, d’autant plus que le club privilégie un Français, mais le principal intéressé attendra des garanties sur les ambitions sportives de Marseille.

N’ayant pas réussi à atteindre les objectifs fixés par le club à son arrivée au mois de février dernier, Habib Beye devrait diriger son dernier match en tant qu’entraîneur de l’OM dimanche lors de la réception du Stade Rennais. D’autant plus que le nouveau président Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions début juillet, tout comme Grégory Lorenzi, fortement pressenti pour succéder à Medhi Benatia en tant que directeur sportif. Celui qui a passé les 10 dernières années à Brest aura donc une première mission : trouver un nouvel entraîneur.

Galtier veut des garanties sur les ambitions sprotives de l’OM Si le choix reviendra à Grégory Lorenzi, l’OM aurait tout de même la volonté de nommer un entraîneur français. En ce sens, RMC Sport évoque le nom de Christophe Galtier, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Neom FC. Né à Marseille, où il a également été joueur et entraîneur adjoint, cette opportunité devrait très certainement l’intéresser. Toutefois, RMC Sport précise qu’il attendra tout de même des garanties sur les ambitions de l’OM, qui risque d’avoir des difficultés financières et l’absence de la Ligue des champions.