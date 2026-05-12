Mercato - OM : Eric Di Meco annonce le «meilleur profil» pour remplacer Habib Beye !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que tout porte à croire qu’Habib Beye ne sera pas conservé la saison prochaine, un nouvel entraîneur devrait très certainement arriver à l’OM. Un choix qui reviendra à Grégory Lorenzi, pressenti pour devenir le prochain directeur de sportif du club. Un technicien français serait privilégié et, en ce sens, Eric Di Meco estime que le moment est venu pour Christophe Galtier d’entraîner Marseille.

Attendu pour succéder à Medhi Benatia en tant que directeur sportif, Grégory Lorenzi va devoir choisir le prochain entraîneur de l’OM, qui ne devrait pas être Habib Beye. Comme indiqué par La Provence et L’Équipe, un profil habitué à la Ligue 1 et de préférence Français est privilégié par le club. Dans cette optique, Eric Di Meco estime que Christophe Galtier, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Neom FC, serait parfait.

«Le meilleur profil, pour moi, c’est Christophe Galtier» « C’est toujours délicat parce que c’est un ami, on a été formés ensemble et tout, mais quand tu regardes les critères qu’on nous donne, le meilleur profil, pour moi, c’est Christophe Galtier. Alors après, il a passé un an au PSG ouais… Mais si on met ça de côté, quand je regarde ses qualités et ce qu’il a fait, parce qu’il a quand même une antériorité importante en Ligue 1, il a réussi de partout où il est passé », a déclaré l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show sur RMC, rappelant les succès de Christophe Galtier avec l’ASSE, au LOSC, puis au PSG. « Il connait le contexte marseillais puisqu’il a été joueur et même entraîneur adjoint à l’OM. Au niveau de la com’, il maîtrise, je pense qu’il ne fera pas d’erreur. La Ligue 1, il connaît. Gérer une équipe sans star que tu dois construire, il sait faire il l’a déjà fait, ça a été le cas à Saint-Etienne et à Lille. »