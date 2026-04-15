Medhi Benatia : L’OM a trouvé le candidat parfait pour le remplacer, son nom est révélé dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le départ de Medhi Benatia étant acté, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau directeur sportif pour la saison prochaine. En ce sens, différents noms ont déjà été évoqués ces derniers jours, mais le club marseillais aurait fini par trouver un candidat qui correspondrait parfaitement au profil qu’il recherche.

Présent en conférence de presse vendredi dernier afin d’introniser Stéphane Richard en tant que président de l’OM, Frank McCourt a de nouveau confirmé que Medhi Benatia partira à la fin de la saison. Après avoir annoncé sa démission quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, il a finalement accepté de rester jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026, mais ne prolongera pas l’aventure une fois qu’il sera terminé.

Mercato - OM : «Je ne l’achèterais pas», le transfert déconseillé par un champion du monde https://t.co/iNcUW5jQCW — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Des contacts entre Cristiano Giuntoli et l’OM « Mehdi était prêt à partir plus tôt. Je lui ai demandé de venir pour qu'on discute et qu'il reconsidère son choix. Il a accepté de le faire mais il m'a dit qu'il arrêtait à la fin de la saison. Je lui ai dit d'accord. Je peux donc confirmer qu'il partira à l'issue de la saison », a expliqué Frank McCourt. L’OM doit donc trouver un nouveau directeur sportif. En ce sens, des contacts auraient déjà eu lieu avec Cristiano Giuntoli, d’après les informations du journaliste Matteo Moretto. Également pisté par l’AS Rome et en Premier League, il est libre depuis son départ de la Juventus au mois de juin 2025.