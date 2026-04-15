Medhi Benatia : L’OM a trouvé le candidat parfait pour le remplacer, son nom est révélé dans la presse !

Le départ de Medhi Benatia étant acté, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau directeur sportif pour la saison prochaine. En ce sens, différents noms ont déjà été évoqués ces derniers jours, mais le club marseillais aurait fini par trouver un candidat qui correspondrait parfaitement au profil qu’il recherche.
Présent en conférence de presse vendredi dernier afin d’introniser Stéphane Richard en tant que président de l’OM, Frank McCourt a de nouveau confirmé que Medhi Benatia partira à la fin de la saison. Après avoir annoncé sa démission quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, il a finalement accepté de rester jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026, mais ne prolongera pas l’aventure une fois qu’il sera terminé.
Des contacts entre Cristiano Giuntoli et l’OM
« Mehdi était prêt à partir plus tôt. Je lui ai demandé de venir pour qu'on discute et qu'il reconsidère son choix. Il a accepté de le faire mais il m'a dit qu'il arrêtait à la fin de la saison. Je lui ai dit d'accord. Je peux donc confirmer qu'il partira à l'issue de la saison », a expliqué Frank McCourt. L’OM doit donc trouver un nouveau directeur sportif. En ce sens, des contacts auraient déjà eu lieu avec Cristiano Giuntoli, d’après les informations du journaliste Matteo Moretto. Également pisté par l’AS Rome et en Premier League, il est libre depuis son départ de la Juventus au mois de juin 2025.
Paul Mitchell, le « candidat idoine » de l’OM ?
Foot Mercato confirme que Cristiano Giuntoli serait une option sérieuse étudiée par l’OM, mais donne un autre nom, celui de Paul Mitchell. Fort de son expérience à l’AS Monaco, le Britannique âgé de 44 ans a l’avantage de bien connaître la Ligue 1 et est lui aussi libre depuis son départ de Newcastle l’année dernière. Selon FM, l’Olympique de Marseille, qui recherche notamment quelqu’un capable et qui désire développer les jeunes, verrait en lui le « candidat idoine ». Avec un réseau très développé à l’international, une maîtrise du français, de l’anglais et de l’espagnol, ainsi que des qualités de management, Paul Mitchell serait donc une autre piste très sérieuse explorée par l’OM afin de succéder à Medhi Benatia.