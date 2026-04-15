Transfert à 60M€ : Grosse surprise à l'OM cet été ?

Alexis Brunet

Avec un nouveau changement d’entraîneur, de président et prochainement de directeur sportif, l’OM est encore une fois en pleine transformation. Cela devrait continuer cet été avec le mercato qui est souvent très animé du côté de Marseille. Le club phocéen pourrait d’ailleurs réaliser un transfert de l’ordre de 60M€ qui a de quoi surprendre.

Petit à petit, les bases de l’OM de la saison 2026-2027 prennent forme. Normalement, le poste d’entraîneur devrait être occupé par Habib Beye, qui est arrivé il y a quelques semaines pour remplacer Roberto De Zerbi. L’Italien n’est pas le seul à avoir quitté Marseille car Pablo Longoria a également décidé de s’en aller et Frank McCourt a choisi de nommer Stéphane Richard comme nouveau président du club phocéen. Prochainement, c’est un nouveau directeur sportif qui va devoir poser ses valises dans le sud de la France car Medhi Benatia va lui aussi laisser sa place.

Nouveau président à l’OM : Son premier raté déjà annoncé ? https://t.co/keIhHkrEIb — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

L’OM ouvre la porte à un transfert à 60M€ Le nouveau directeur sportif aura beaucoup de travail car le mercato est souvent très animé du côté de Marseille. D’autant plus que l’OM aura besoin de récolter de l’argent, ce qui pourrait le pousser à accepter un gros transfert. En effet, selon le journaliste Ekrem Konur qui s’est exprimé pour SPORTSBOOM, le club phocéen ne serait pas contre une vente d’Igor Paixao et aurait déjà fixé son prix entre 50 et 60M€. Liverpool pourrait d’ailleurs passer à l’attaque car Arne Slot voudrait retrouver le joueur qu’il a connu au Feyenoord Rotterdam.