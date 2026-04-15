Mercato - OM : Un taulier du vestiaire sur le départ cet été ?

Amadou Diawara

Alors que la saison 2025-2026 est mouvementée à l'OM, un cadre du vestiaire serait usé. A tel point qu'il pourrait claquer la porte du Vélodrome lors du prochain mercato estival. Si toutes les parties y trouvent leur compte, ce joueur important de l'effectif d'Habib Beye aurait la possibilité de partir.

Tombé sous le charme de Geronimo Rulli, l'OM de Frank McCourt a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, le club phocéen a déboursé environ 4M€ lors de l'été 2024 pour arracher le gardien argentin de 33 ans à l'Ajax. Juste après son transfert, Geronimo Rulli s'était enflammé sur les réseaux sociaux. « Je suis très heureux d’avoir rejoint cet immense club qu’est l’Olympique de Marseille, j’ai tellement hâte de pouvoir jouer à l’Orange Vélodrome avec, cette fois-ci, le maillot de l’OM sur les épaules. Marseillais, on se voit très bientôt. Allez l’OM », avait posté le numéro 1 de l'OM sur son compte Instagram.

Nouveau président à l’OM : Son premier raté déjà annoncé ? https://t.co/keIhHkrEIb — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

OM : Geronimo Rulli est usé Depuis son arrivée à l'OM, Geronimo Rulli faisait le plus grand bonheur de son équipe. En effet, l'international argentin était incontournable pendant plus d'un an, étant l'un des grands artisans de la réussite du club. L'OM peut d'ailleurs remercier Geronimo Rulli pour sa deuxième place en Ligue 1 la saison dernière. Mais depuis quelques mois, le portier marseillais n'est plus du tout au top de sa forme. Et il pourrait aller voir ailleurs dès la fin de cet exercice 2025-2026.