Mercato - OM : Mason Greenwood «va partir», c’est confirmé sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Mason Greenwood est un joueur de l’OM, mais voilà qu’il pourrait ne plus l’être d’ici quelques mois et ce malgré un contrat jusqu’en 2029. En effet, à l’approche du mercato estival, il est de plus en plus question d’un transfert de l’Anglais. Pour beaucoup, ce départ de Greenwood serait une certitude, un avis qu’on partage d’ailleurs sur La Chaine L’Equipe.

Alors que la Ligue des Champions est aujourd’hui loin pour l’OM, il va falloir vendre cet été pour compenser les pertes. C’est ainsi que le club phocéen pourrait se séparer de sa plus grosse valeur marchande : Mason Greenwood. Alors que l’OM devra reverser un pourcentage à Manchester United, la vente de l’Anglais va permettre de faire rentrer de l’argent. Pour l’instant, rien n’est encore officiel concernant le départ de Greenwood, mais voilà que pour beaucoup, ça ne ferait plus l’ombre d’un doute…

« Oui il va partir » De plus en plus d’observateurs actent désormais le fait que Mason Greenwood ne sera plus à l’OM la saison prochaine. Ça a encore été le cas à l’occasion de L’Equipe de Greg. « De toute façon il va partir, il n’y a pas de doute. Il s’en va », a ainsi dit Grégory Ascher de l’Anglais. Bruno Salomon a lui aussi confirmé pour Greenwood, lâchant : « Oui il va partir quand on voit son attitude sur le terrain, on sent qu’il a l’air complètement coupé d’une partie du vestiaire et de la direction du club ».