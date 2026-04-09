Florent Manaudou va se marier, la confirmation sur Instagram !

Amadou Diawara

Florent Manaudou a rencontré Elsa Bois lors de sa participation à la dernière saison de Danse avec les Stars. En couple avec la danseuse professionnelle depuis plus d'un an, le nageur aurait fait sa demande en mariage il y a quelques mois. Et Elsa Bois aurait accepté de l'épouser.

Véritable champion de la natation, Florent Manaudou a tenté une carrière de handballeur. N'ayant pas réussi à s'imposer dans cette nouvelle discipline, le nageur de 35 ans s'est une nouvelle fois reconverti l'année dernière. En effet, Florent Manaudou a participé à la 14ème saison de Danse avec les Stars. Faisant équipe avec Elsa Bois, le sportif français a terminé à la deuxième place, derrière Lenie (et son partenaire Jordan Mouillerac).

Florent Manaudou quitte TF1, Koh Lanta est éclipsé ! https://t.co/uPfAXy2UrL — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Aqababe confirme les fiançailles de Florent Manaudou et d'Elsa Bois Lors de son expérience à Danse avec les Stars, Florent Manaudou est devenu très proche d'Elsa Bois. En effet, le couple de danseurs a décidé de démarrer une relation amoureuse. De retour sur les parquets de TF1 cette année, à l'occasion du 15ème anniversaire de DALS, Elsa Bois et Florent Manaudou ont lâché quelques mots sur leur idylle. « Je suis hyper heureuse de l’impact que tu as dans ma vie encore aujourd’hui et pour les années à venir », a confié la jeune femme de 25 ans, avant que son cher et tendre ne s'exprime à son tour : « Elle m'a apporté énormément de légèreté. Elle m'a aidé aidé à être plus patient et doux. On est heureux aujourd’hui, oui. Danse avec les stars a changé ma vie à tout jamais, et c'est vrai, on se sait ». Et au début de l'année 2026, le couple a pris une grande décision.