Florent Manaudou et Elsa Bois : La déclaration d'amour à Danse avec les Stars !

Amadou Diawara

Florent Manaudou a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars, faisant équipe avec Elsa Bois. Ce vendredi, le duo était de retour sur les parquets de TF1, et ce, pour refaire leur chorégraphie ayant marqué l'émission. Alors qu'ils sont désormais en couple, Florent Manaudou et Elsa Bois ont fait passer un message fort après leur prestation.

Florent Manaudou faisait partie du casting de Danse avec les Stars saison 14. En effet, le nageur de 35 ans faisait équipe avec Elsa Bois dans l'émission. Et le duo a fait forte impression l'année dernière sur TF1. Finalistes de DALS, Florent Manaudou et Elsa Bois ont terminé à la deuxième position, derrière Lenie et Jordan Mouillerac. Et ce vendredi, ils étaient de retour sur les parquets de la première chaîne de France.

«Elle a beaucoup souffert» : En larmes, Florent Manaudou craque sur France Télévisions ! https://t.co/GmUf97AjZX — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

«Je suis hyper heureuse de l’impact que tu as dans ma vie» Le vendredi 27 mars, TF1 a célébré les 15 ans de Danse avec les Stars. Pour l'occasion, plusieurs couples emblématiques de l'émission étaient invités, et ce, pour réaliser leur chorégraphie ayant marqué les spectateurs et le jury. En ce qui concerne Florent Manaudou et Elsa Bois, ils ont dansé une salsa sur le titre « (I've Had) the Time of My Life » de Bill Medley et Jennifer Warnes, bande son du film culte « Dirty Dancing ».