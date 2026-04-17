«Seul club à pouvoir les battre», l’UBB et le Stade Toulousain menacés par un autre club de Top 14 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année encore, le Stade Toulousain domine les débats en Top 14. Les triples champions de France en titre ont pourtant vu l'Union Bordeaux-Bègles mettre un peu à mal leur domination en battant leur grand rival en Champions Cup l'année dernière. Vaincus de peu en finale du Top 14 ensuite, les Bordelais pourraient voir bientôt une autre équipe entrer dans la conversation. Louis Picamoles, 82 sélections avec le XV de France, en dévoile l'identité.

Si le Stade Toulousain profite d'un collectif impressionnant pour dominer tous ses adversaires en Top 14, l'UBB ne montre pas une telle facilité mais pourrait bien réussir son pari cette année. Le club est passé tout près du titre l'année dernière et rêve de décrocher une nouvelle victoire. Mais une autre équipe pourrait perturber les plans de Toulouse et de Bordeaux : Montpellier. Le MHR, 5ème du Top 14 pour le moment, présente des qualités évidentes selon Louis Picamoles.

Coup de gueule d’Antoine Dupont, le pire est à venir pour Toulouse https://t.co/2LIUmm8ecF — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Montpellier prêt à créer la surprise ? Ancien joueur du MHR, Louis Picamoles est désormais l'entraîneur des moins de 16 ans au club héraultais. Les Montpelliérains figurent pour le moment à la 5ème place à quelques journées de la fin mais ne sont qu'à deux points de la 2ème place. Picamoles estime que le club a retrouvé de sa superbe pour venir concurrencer les meilleures équipes du championnat, à commencer par Toulouse et Bordeaux. « L’image de l’équipe est à l’image du staff, locale et attachante » dit-il d'après des propos rapportés par Actu Rugby, avant d'affirmer que le MHR est prêt à « enquiquiner » les cadors. L'équipe s’appuie sur un « pack très solide », marque de fabrique historique du club, et de nouvelles qualités que l'effectif ne possédait pas forcément avant. En championnat d'ailleurs, Toulouse et Bordeaux ont concédé une défaite chacun face au MHR.