Top 14 - Stade Toulousain : «Il faut arrêter», Thomas Ramos a piqué une colère

Ce dimanche, le Stade toulousain s’est étonnamment incliné à domicile contre l’ASM Clermont Auvergne (24-27). Pourtant, les Rouge-et-Noir avaient une large avance mais les hommes de Christophe Urios ont su faire le nécessaire pour remonter et s’imposer. Thomas Ramos a alors poussé un coup de gueule après la partie.
L’ASM Clermont Auvergne a créé la surprise ce dimanche sur la pelouse du Stade toulousain. Alors qu’ils étaient largement menés, les hommes de Christophe Urios ont su faire le nécessaire pour remonter et s’imposer contre les Rouge-et-Noir. Thomas Ramos, lui, a poussé un coup de gueule en soulignant le manque de régularité de l’équipe d’Ugo Mola.
«C’est à nous quand même d’avoir un niveau d’éveil durant 80 minutes»
« Je pense qu’à 21-0, il faut arrêter de penser que les matchs sont terminés. [...] C’est à nous quand même d’avoir un niveau d’éveil durant 80 minutes, chose qu’on n’a pas fait ce soir » a pesté l’arrière du Stade toulousain dans des propos rapportés par Blog RCT. Reste maintenant à voir si cette défaite contre l’ASM Clermont Auvergne aura servi de piqûre de rappel aux Rouge-et-Noir.
Ugo Mola a aussi rappelé ses joueurs à l'ordre
Ugo Mola, lui aussi, y est d’ailleurs allé de son petit mot pour juger la prestation de son équipe. « Il y a eu pas mal de fautes. On n’arrive pas à les punir et surtout, on perd cinq ballons à cinq mètres de la ligne. C’est rédhibitoire à ce niveau-là. La preuve, c’est qu’on a encore une balle de match à la fin. Mais franchement, quand on regarde l’énergie du côté de Clermont, leur capacité à s’accrocher, et nous, notre incapacité à produire et à marquer, il n’y a pas photo » a lâché l’entraîneur du Stade toulousain. À voir si Antoine Dupont et ses partenaires afficheront un meilleur visage contre le RC Toulon le 9 mai prochain.