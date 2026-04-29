Top 14 - Stade Toulousain : «Il faut arrêter», Thomas Ramos a piqué une colère

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le Stade toulousain s’est étonnamment incliné à domicile contre l’ASM Clermont Auvergne (24-27). Pourtant, les Rouge-et-Noir avaient une large avance mais les hommes de Christophe Urios ont su faire le nécessaire pour remonter et s’imposer. Thomas Ramos a alors poussé un coup de gueule après la partie.

L’ASM Clermont Auvergne a créé la surprise ce dimanche sur la pelouse du Stade toulousain. Alors qu’ils étaient largement menés, les hommes de Christophe Urios ont su faire le nécessaire pour remonter et s’imposer contre les Rouge-et-Noir. Thomas Ramos, lui, a poussé un coup de gueule en soulignant le manque de régularité de l’équipe d’Ugo Mola.

Top 14 : «Il a été impressionnant», le joueur qui a bluffé Christophe Urios contre le Stade toulousain ! https://t.co/O5krU8mc4o — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«C’est à nous quand même d’avoir un niveau d’éveil durant 80 minutes» « Je pense qu’à 21-0, il faut arrêter de penser que les matchs sont terminés. [...] C’est à nous quand même d’avoir un niveau d’éveil durant 80 minutes, chose qu’on n’a pas fait ce soir » a pesté l’arrière du Stade toulousain dans des propos rapportés par Blog RCT. Reste maintenant à voir si cette défaite contre l’ASM Clermont Auvergne aura servi de piqûre de rappel aux Rouge-et-Noir.