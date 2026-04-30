Antoine Dupont remplacé au Stade Toulousain ? Ce n'est plus impossible !

Après un retour à la compétition globalement réussi, Antoine Dupont marque le pas depuis la fin du Tournoi des VI Nations. A tel point que le débat semble désormais ouvert concernant une éventuelle concurrence avec Paul Graou qui pourrait prendre la place de demi-de-mêlée titulaire du Stade Toulousain pour terminer la saison.
Blessé pendant plusieurs mois, Antoine Dupont avait fait un retour remarqué en fin d'année dernière avec le Stade Toulousain, avant de remporter le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Cependant, depuis quelques semaines, le capitaine des Bleus en plus en difficulté comme en témoigne sa prestation contre Clermont. Au point de remettre en cause sa place de titulaire ?
Dupont menacé par Graou ?
Le débat est en tout cas ouvert puisque contre Clermont justement, c'est Paul Graou qui était titulaire. Et le site du Rugbynistère se demande ainsi si la hiérarchie ne va pas évoluer dans les prochaines semaines. Une question que personne n'aurait osé se poser il y a quelques quelques mois, mais qui semble aujourd'hui bien d'actualité. Paul Graou a d'ailleurs eu un temps de jeu plus important qu'Antoine Dupont cette saison. Reste désormais à savoir quel choix fera Ugo Mola lorsque les phases finales du Top 14 débuteront.
Ugo Mola avait réagi
D'ailleurs, dès le début du mois d'avril, en marge du huitième de finale de Champions Cup contre Bristol, l'entraîneur du Stade Toulousain avait été interrogé à ce sujet. « Oui, alors après, Antoine reste quand même juste le capitaine de l’équipe de France et titulaire du dernier Tournoi. Et Paul réalise de très, très bonnes performances depuis maintenant deux, trois saisons. Et particulièrement la saison dernière et le début de saison. Après, même si c’est un match de phases finales éliminatoire, notre saison ne s’arrêtera pas demain soir, dans tous les cas. Une compétition peut s’arrêter demain soir, ça, il faut qu’on en ait tous conscience. Et donc on prévoit aussi la suite des éléments et de la progression des uns et des autres. Antoine a eu une fin de Tournoi un peu compliquée en raison de petits soucis mais aussi par le fait qu’il était un peu malade (problèmes gastriques, NDLR). Il a manqué un peu de rythme et peut-être de volume d’entraînement nécessaire, ce qu’on a essayé de compenser. C’est toujours intéressant d’avoir deux, trois joueurs performants à ce poste-là. Antoine va débuter ce match-là, mais évidemment que Paul ne sera pas loin et aura du temps de jeu », confiait alors Ugo Mola.