Antoine Dupont remplacé au Stade Toulousain ? Ce n'est plus impossible !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un retour à la compétition globalement réussi, Antoine Dupont marque le pas depuis la fin du Tournoi des VI Nations. A tel point que le débat semble désormais ouvert concernant une éventuelle concurrence avec Paul Graou qui pourrait prendre la place de demi-de-mêlée titulaire du Stade Toulousain pour terminer la saison.

Blessé pendant plusieurs mois, Antoine Dupont avait fait un retour remarqué en fin d'année dernière avec le Stade Toulousain, avant de remporter le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Cependant, depuis quelques semaines, le capitaine des Bleus en plus en difficulté comme en témoigne sa prestation contre Clermont. Au point de remettre en cause sa place de titulaire ?

Dupont menacé par Graou ? Le débat est en tout cas ouvert puisque contre Clermont justement, c'est Paul Graou qui était titulaire. Et le site du Rugbynistère se demande ainsi si la hiérarchie ne va pas évoluer dans les prochaines semaines. Une question que personne n'aurait osé se poser il y a quelques quelques mois, mais qui semble aujourd'hui bien d'actualité. Paul Graou a d'ailleurs eu un temps de jeu plus important qu'Antoine Dupont cette saison. Reste désormais à savoir quel choix fera Ugo Mola lorsque les phases finales du Top 14 débuteront.