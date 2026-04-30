Le nouveau Antoine Dupont trouvé ? Gaël Fickou donne son nom

Axel Cornic

A 29 ans, Antoine Dupont traverse une période assez délicate, avec un retour de blessure qui ne se passe pas comme prévu. Touche au genou droit pour la deuxième fois dans sa carrière, le demi de mêlée a montré une baisse de niveau inquiétante depuis quelques matchs, ce qui a poussé certains à déjà essayer de lui trouver un remplaçant au XV de France. Et Gaël Fickou semble avoir une idée...

Ces dernières années, le rugby français a produit un nombre incalculable de talents. Les internationaux tricolores font partie des meilleurs joueurs de la planète et c’est évidemment e cas d’Antoine Dupont. Ou plutôt c’était le cas, puisque la star de 29 ans semble être très loin du niveau qu’il affichait avant sa blessure au genou. De quoi inquiéter, surtout quand on sait que la prochaine Coupe du monde se tiendra dans un peu plus d’un an.

Jauneau, le joueur du week-end pour Fickou Il a encore le temps de revenir, mais on se demande déjà si le XV de France possède une véritable alternative si ses problèmes continuent. Il y a Maxime Lucu, Baptiste Serin ou encore Nolann Le Garrec, mais Gaël Fickou a surtout tenu à souligner la prestation récente de Baptiste Jeauneau... Lors de la victoire sur le Stade Toulousain d’Antoine Dupont (27-24). « C’est lui qui a relancé le match avec cet exploit qu’il fait. Je le trouve hyper constant depuis un moment, il a eu des blessures qui l’ont ralenti, mais mentalement tu sens que c’est solide » a expliqué le trois-quart centre du Racing 92, dans le podcast Rugby Confidential.