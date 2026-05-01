Coup dur pour Christophe Urios : Le transfert d'un joueur de Clermont est imminent ?

Contrairement au football, le mercato au rugby c’est en cours de saison pour les joueurs en fin de contrat, avec des nombreux départs ou arrivées qui fuitent dans la presse. C’est le cas à l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios, qui pourrait perdre l’un de ses cadres dans les prochaines semaines.
Après avoir réussi à ramener Clermont en phase finale du Top 14 la saison dernière, Christophe Urios continue son bon travail. Arrivé en janvier 2023, l’ancien de Castres ou de l’UBB a réussi à redorer le blason de l’ASM, même si on est encore très loin de ce qu’on a pu voir dans les années 2000 et 2010. La preuve, son équipe a réalisé l’un des exploits de la 22e journée du Championnat français...
Grosse fin de saison pour Clermont ?
Le week-end dernier, Clermont a en effet réussi à battre le Stade Toulousain d’Antoine Dupont, chez lui (24-27). Ce n’était plus arrivé en Top 14 depuis quasiment un an et pour Urios, c’était la première fois avec les Jaunards. « Toulouse, depuis que je suis à Clermont, je ne l'avais jamais battu » avait avoué le manager clermontois, après la rencontre. « Je l'ai beaucoup battu quand j'étais à Castres, chez nous, chez eux. J'ai même gagné un quart de finale chez eux. À Bordeaux, je l'ai battu au début mais moins à la fin, pour ne pas dire pas du tout. Il y a donc très longtemps que je ne l'avais pas battu ».
Déjà un départ derrière...
Cette victoire permet à l’ASM Clermont Auvergne d’accrocher la 5e place, ce qui n’est pas à négliger dans la course aux phases finales du Top 14, avec six clubs qui se tiennent en cinq points. Mais sur quels joueurs Christophe Urios pourra-t-il compter ? Vétéran des lignes arrière, Alex Newsome était l’un des Clermontois du début d’année, avec des nombreuses titularisations. Mais on ne le voit plus depuis la fin du mois de mars... et on pourrait bien ne plus le revoir la saison prochaine ! D’après les informations de Rugbyrama, l’Australien en fin de contrat devrait en effet quitter Clermont pour s’engager du côté de l’USAP. C’est un joueur d’expérience qui devrait donc s’en aller, mais les Auvergnats peuvent tout de même compter sur Kylan Hamdaoui et le très jeune Axel Guillaud.