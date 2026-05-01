Coup dur pour Christophe Urios : Le transfert d'un joueur de Clermont est imminent ?

Axel Cornic

Contrairement au football, le mercato au rugby c’est en cours de saison pour les joueurs en fin de contrat, avec des nombreux départs ou arrivées qui fuitent dans la presse. C’est le cas à l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios, qui pourrait perdre l’un de ses cadres dans les prochaines semaines.

Après avoir réussi à ramener Clermont en phase finale du Top 14 la saison dernière, Christophe Urios continue son bon travail. Arrivé en janvier 2023, l’ancien de Castres ou de l’UBB a réussi à redorer le blason de l’ASM, même si on est encore très loin de ce qu’on a pu voir dans les années 2000 et 2010. La preuve, son équipe a réalisé l’un des exploits de la 22e journée du Championnat français...

Grosse fin de saison pour Clermont ? Le week-end dernier, Clermont a en effet réussi à battre le Stade Toulousain d’Antoine Dupont, chez lui (24-27). Ce n’était plus arrivé en Top 14 depuis quasiment un an et pour Urios, c’était la première fois avec les Jaunards. « Toulouse, depuis que je suis à Clermont, je ne l'avais jamais battu » avait avoué le manager clermontois, après la rencontre. « Je l'ai beaucoup battu quand j'étais à Castres, chez nous, chez eux. J'ai même gagné un quart de finale chez eux. À Bordeaux, je l'ai battu au début mais moins à la fin, pour ne pas dire pas du tout. Il y a donc très longtemps que je ne l'avais pas battu ».