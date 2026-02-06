Signature attendue au PSG, ces «excellentes relations» qui l'ont rendu possible

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis 2023, le PSG a totalement modifié sa manière de travailler. Le club de la capitale est désormais beaucoup plus stable au niveau de sa direction, et n’hésite pas à axer son projet sportif sur le long terme. En ce sens, Paris pourrait prochainement boucler une énorme signature, permise grâce à de très bonnes relations en interne. Explications.

Le PSG continue sa progression. Ayant remporté la Ligue des Champions la saison dernière, le club de la capitale a réussi son plus grand rêve, et est entré dans la cour des grands d’Europe. L’objectif pour Paris est désormais de se maintenir au plus haut niveau. Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a été la pierre angulaire de ce projet, avec le conseiller sportif Luis Campos également. Le dirigeant portugais a récemment confié à quel point son duo avec le coach espagnol était important.

Luis Campos fan de Luis Enrique « Entre Luis Enrique et moi il y a toujours eu beaucoup de respect et d’alchimie. J’ai déjà dit qu’au bout de 10 minutes lors de notre première réunion, je savais que c’était notre homme. […] Mon expérience me permet d’avoir une relation avec lui. Je sais ce dont il a besoin facilement, je comprends quand il n’est pas content et je comprends aussi quand il est content. Je sais jusqu’où je peux aller, et jusqu’où lui peut aller, et c’est plus facile comme ça de bâtir une bonne relation. Mon rôle est de l’aider à être dans les meilleures conditions pour qu’il fasse son travail et le soutenir », a ainsi confié Luis Campos dans les colonnes de MARCA.