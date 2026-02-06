Signature attendue au PSG, ces «excellentes relations» qui l'ont rendu possible

Depuis 2023, le PSG a totalement modifié sa manière de travailler. Le club de la capitale est désormais beaucoup plus stable au niveau de sa direction, et n’hésite pas à axer son projet sportif sur le long terme. En ce sens, Paris pourrait prochainement boucler une énorme signature, permise grâce à de très bonnes relations en interne. Explications.
Le PSG continue sa progression. Ayant remporté la Ligue des Champions la saison dernière, le club de la capitale a réussi son plus grand rêve, et est entré dans la cour des grands d’Europe. L’objectif pour Paris est désormais de se maintenir au plus haut niveau. Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a été la pierre angulaire de ce projet, avec le conseiller sportif Luis Campos également. Le dirigeant portugais a récemment confié à quel point son duo avec le coach espagnol était important.
Luis Campos fan de Luis Enrique
« Entre Luis Enrique et moi il y a toujours eu beaucoup de respect et d’alchimie. J’ai déjà dit qu’au bout de 10 minutes lors de notre première réunion, je savais que c’était notre homme. […] Mon expérience me permet d’avoir une relation avec lui. Je sais ce dont il a besoin facilement, je comprends quand il n’est pas content et je comprends aussi quand il est content. Je sais jusqu’où je peux aller, et jusqu’où lui peut aller, et c’est plus facile comme ça de bâtir une bonne relation. Mon rôle est de l’aider à être dans les meilleures conditions pour qu’il fasse son travail et le soutenir », a ainsi confié Luis Campos dans les colonnes de MARCA.
Le coach du PSG négocie une prolongation avec le Portugais
Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Luis Enrique pourrait se voir offrir une prolongation dans les prochaines semaines. D’après les dernières révélations du Mirror, l’Espagnol de 55 ans aurait refusé une offre de Manchester United afin de rester à Paris. Selon le média, Luis Enrique est en pourparlers avec Luis Campos afin de potentiellement signer un nouveau bail jusqu’en 2030 avec le PSG, le tout en conservant d’excellentes relations avec le Portugais, ce qui pourrait faciliter l’opération.