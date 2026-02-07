Luis Enrique : Il révèle des coulisses inédites au PSG

Depuis le mois de juillet 2023, Luis Enrique officie sur le banc du PSG. Si le tacticien espagnol a parfois changé d’approche au niveau de son style tactique, ce dernier reste un personnage atypique dans sa zone technique. Ce vendredi, les coulisses d’un match vécu par l’entraîneur parisien ont été dévoilées.
Arrivé sur le banc du PSG il y a bientôt trois ans, Luis Enrique ne semble plus détenir de secrets aux yeux du public français. L’Espagnol, doté d’un caractère bien trempé, vit ses rencontres à 200 % depuis sa zone technique, ou bien décide depuis peu, de prendre de la hauteur et de se nicher dans les tribunes du Parc des Princes lors des rencontres à domicile.
Luis Enrique doute-t-il sur son banc ?
Champion d’Europe en mai dernier avec le PSG, Luis Enrique a sans doute fait le constat que son équipe manque encore un peu de mordant sur cette saison 2025-2026. Au cours de son émission Rothen S’enflamme diffusée sur RMC ce vendredi, Jérôme Rothen a interrogé Guillaume Hoarau, ancien buteur du PSG désormais consultant pour Ligue 1 +, à propos de possibles doutes émis par Luis Enrique depuis son banc. L’occasion pour l’ancien attaquant de déballer les coulisses d’une rencontre type pour l’Espagnol.
« T’as l’impression vraiment qu’ils savent tout ce qu’ils font. Luis Enrique, c’est vraiment la force tranquille »
« Ils ne doutent pas du tout. Luis Enrique reste fidèle à lui-même, il vit les matchs. Dans le premier quart d’heure, il analyse ce qu’il se passe, il prend des notes avec son adjoint, et puis après il se met dans son match. Ils font toujours trois changements à la soixantième minute, tout ça c’est programmé à l’avance. T’as l’impression vraiment qu’ils savent tout ce qu’ils font. Luis Enrique, c’est vraiment la force tranquille. Quand le PSG gagne des matchs à l’arrachée, tu le ressens son soulagement, ils se savent attendu encore plus maintenant qu’ils sont champions d’Europe, mais à aucun moment il n’y a ce regard où il se sent perdu non… », a ainsi confié Guillaume Hoarau.