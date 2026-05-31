Transfert de Bradley Barcola : Daniel Riolo annonce une grande perte pour le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2023, Bradley Barcola a beaucoup progressé sous les ordres de Luis Enrique. Néanmoins, le numéro 29 reste pour le moment cantonné à un rôle de remplaçant de luxe à Paris. Alors qu’un départ du Français est possible cet été, Daniel Riolo estime quant à lui que la perte du joueur formé à l’OL serait un coup dur pour le club parisien.

Le PSG vient de remporter une deuxième Ligue des Champions d’affilée. Après cette nouvelle saison extraordinaire, le club parisien s’apprête à se pencher sur son mercato estival. Si plusieurs joueurs devraient signer en faveur de Paris cet été, des départs pourraient également avoir lieu. Depuis plusieurs mois, le nom de Bradley Barcola revient avec insistance. Arrivé au PSG il y a trois ans, l’ailier de 23 ans a effectué de gros progrès sous les ordres de Luis Enrique. S’il a franchi un palier, Barcola peine encore à s’installer durablement dans le onze titulaire du coach espagnol.

« Qui tu peux aller prendre comme joueur vedette que tu vas faire à 60M€ qui va accepter d'aller sur le banc » Forcément, Bradley Barcola pourrait décider d’aller voir ailleurs. Certains cadors européens comme le Bayern Munich ou encore Liverpool ont toujours suivi l’évolution du numéro 29 du PSG de près. Mais pour Daniel Riolo, un départ de Barcola cet été sonnerait comme un gros coup dur pour le club parisien. « Je défendais l'idée qu'il ne fallait pas recruter parce que je ne crois pas à l'idée que tu vas aller recruter un joueur vedette. Prenons le trio offensif, Doué, Dembélé, Kvara. Qui tu peux aller prendre comme joueur vedette que tu vas faire à 60M€ qui va accepter d'aller sur le banc ? Ça ne peut pas exister dans le football, et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire », a d’abord confié le journaliste au micro de l’After Foot sur RMC.