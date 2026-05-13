Équipe de France - Scandale de Knysna : «Je suis tombé de ma chaise», le documentaire de Netflix l’a fait halluciner !

Pierrick Levallet

Si l’équipe de France fait aujourd’hui l’unanimité dans le monde entier, ce n’était pas franchement le cas en 2010. Un scandale a d’ailleurs éclaté à Knysna pendant la Coupe du monde en Afrique du Sud, avec la grève des joueurs dans le bus. Netflix a dédié un documentaire sur cette polémique, et il n’a pas manqué de faire halluciner un consultant de RMC.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France fait l’unanimité. Les Bleus de Didier Deschamps sont vus comme l’un des principaux favoris pour la victoire finale. En 2010, la situation était en revanche drastiquement différente. Le Mondial en Afrique du Sud a notamment été marqué par le scandale de Knysna avec la grève des joueurs dans le bus. Netflix a d’ailleurs dédié un documentaire à cette polémique. Et ce dernier n’a pas manqué de surprendre un certain Denis Charvet.

«Je l’ai vécu comme un traumatisme» « Je trouve ça hallucinant. Je suis tombé de ma chaise quand j’ai lu tout ce qui a été dit ou rapporté sur les propos de Raymond [Domenech]. Ce qui me dérange, c’est qu’ils mettent à jour son carnet intime. Le problème, c’est que ça a tellement été un traumatisme pour la France au niveau du football et même au-delà. Je l’ai vécu comme un traumatisme. Je n’ai rien à dire sur Raymond Domenech mais je pense qu’il ne nous a pas fait aimer cette équipe de France » a d’abord expliqué le consultant de RMC dans le Super Moscato Show.