Équipe de France - Kylian Mbappé est «adoré de tous les autres» : Les vérités de Daniel Riolo avant la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans un peu moins d’un mois désormais, la Coupe du monde reprendra ses droits. Après avoir échoué en finale face à l’Argentine pendant la dernière édition, Kylian Mbappé compte bien prendre sa revanche avec l’équipe de France arborant cette fois-ci le brassard de capitaine au bras. Contrairement à l’ambiance pesante du Real Madrid, Mbappé retrouvera un tout autre contexte chez les Bleus où il est particulièrement aimé selon Daniel Riolo.

Entre ses blessures, ses virées romantiques avec Ester Exposito et sa communication sur Instagram, Kylian Mbappé fait parler de lui en Espagne et en mal. Certains journalistes qui couvrent l’actualité du Real Madrid sont même récemment allés jusqu’à réclamer son départ de la Casa Blanca alors que le champion du monde était arrivé comme une rockstar à l’été 2024 présentée dans un Santiago Bernabeu plein à craquer. La cote de popularité de Mbappé en Espagne semble drastiquement baisser avec une pétition signée par d’innombrables socios merengue pour que son transfert soit acté.

«Le patron c’est Kylian Mbappé. Il se trouve qu’il est l’élément central qui est adoré par tous les autres» Pas une préparation optimale pour le capitaine de l’équipe de France en marge de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), d’autant plus que des accrochages avec Jude Bellingham, mais aussi un membre du staff d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid ont fuité dans la presse. Néanmoins, l’atmosphère qu’il retrouvera chez les Bleus sera tout autre. C’est en effet le discours tenu par Daniel Riolo pendant l’émission TBT9 de W9 mardi. « L’équipe de France joue-t-elle mieux avec ou sans Mbappé ? Pour l’instant, les références de l’équipe de France sont toujours avec Kylian Mbappé. Il n’y a pas de compétition et de grands matchs sans lui. Il y a des joueurs qui se sont révélés cette année, qui sont devenus des stars, il y en a même un qui est devenu Ballon d’or qui s’appelle Dembélé, mais il n’a aucune référence en équipe de France. Tout comme Michael Olise qui est magnifique cette année avec le Bayern, il n’a aucune référence en équipe de France. Le patron c’est Kylian Mbappé. Il se trouve qu’il est l’élément central qui est adoré par tous les autres parce qu’ils sont une vraie bande de potes ».