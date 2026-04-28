Randy Orton a déjà imaginé la fin de sa carrière à la WWE : Les confidences sur sa future retraite…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent dans l’un des deux combats principaux de WrestleMania cette année, Randy Orton savoure ces moments avec les fans de la WWE après avoir connu des dernières années compliquées à cause de problèmes au dos. Lors d’une interview, la légende du catch de 46 ans s’est prononcée sur la suite de sa carrière...

Pour la troisième fois de sa carrière, Randy Orton (46 ans) était impliqué le 18 avril dernier dans le combat principal d’un WrestleMania, le grand événement de l’année à la WWE. Après avoir affronté John Cena et Triple H en 2007, puis Daniel Bryan et Batista en 2014, le légendaire catcheur américain retrouvait son ancien protégé et champion Cody Rhodes pour le titre mondial. Une rencontre qui a tourné en faveur de ce dernier, conservant la ceinture. Durant le week-end de WrestleMania 42, Randy Orton en a profité pour faire un point sur son avenir, lui qui avait dû mettre sa carrière entre parenthèses en 2022 à cause de problèmes sérieux au dos.

« Je ferai un petit tour à WrestleMania chaque année » « Il me reste encore quatre ans de contrat, et peut-être qu’une fois celui-ci terminé, j’adopterai le rythme de l’Undertaker, je ferai un petit tour à WrestleMania chaque année, puis je continuerai jusqu’à ce que je ne puisse plus, littéralement », a indiqué Randy Orton sur la chaîne YouTube The Schmo. À partir de 2011, l’Undertaker avait limité ses apparitions à la WWE en se contentant essentiellement de matchs à WrestleMania. Sur ses 26 dernières apparitions officielles sur le ring, jusqu’à sa retraite en 2020, neuf ont eu lieu lors du plus grand événement de l’année, et quatre en Arabie saoudite, où la WWE rassemble ses grosses stars depuis 2018.